Ronaldo Cisneros cuenta las claves para ser el hombre gol de Alajuelense en las horas decisivas

Otra vez Ronaldo Cisneros fue clave en la hora grande para un Alajuelense que llevaba tiempo sin encontrar a ese hombre gol en instancias definitivas de los torneos.

El atacante azteca es el goleador del equipo tras su anotación en las semifinales ante Liberia, tras marcar el segundo de la noche en la victoria 3-0 con la que los erizos amarraron el boleto a la final del campeonato nacional para así buscar la ansiada copa 31.

Ronaldo Cisneros marcó el segundo gol de Alajuelense ante Liberia. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo viene de ser fundamental en Copa Centroamericana, ya que en la ida apareció para decretar el empate ante el Xelajú en el Alejandro Morera Soto, cuando los guatemaltecos estaban por delante en el resultado del juego inicial.

En la vuelta disputada en Guatemala, una vez más fue Cisneros el que tomó la responsabilidad de asumir el penal con el que la Liga se puso en ventaja en cancha de los chapines. Lo cual fue importante ya que, cabe recordar, en el encuentro de ida desperdiciaron dos penales en pies de Joel Campbell y Celso Borges.

Ronaldo Cisneros fue clave en la final de Copa Centroamericana y ahora en la semifinal contra Liberia. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cisneros habló en zona mixta después del pase a la final, haciendo referencia a las críticas iniciales cuando llegó al club sin pretemporada ni adaptación al fútbol tico.

“Es la cultura del ser humano, suponer todo rápido, todo de inmediato, pero para todo hay un proceso y en todo momento uno trabaja, esto es muy importante para mí y estoy muy agradecido con el cuerpo técnico y compañeros”, comentó el mexicano.

“La confianza es todo en el fútbol y gracias a Dios hay confianza de todas partes, de los jugadores, cuerpo técnico, de la directiva. Hay mucha confianza entre nosotros, es un grupo muy noble y muy humilde y todo eso se ve reflejado dentro de la cancha, no hemos conseguido nada, pero esperamos darle una alegría a la afición”, añadió sobre el gran momento de la Liga de cara a la final.