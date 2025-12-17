Torneo Nacional

Vladimir Quesada no se salvó de la pregunta que Erick Lonis se negó a responder el domingo

Vladimir Quesada fue cuestionado por su futuro en Saprissa a horas de enfrentar la final ante Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, fue cuestionado este martes por la misma consulta que Erick Lonis, director deportivo morado, se negó a responder el domingo.

A Lonis le molestó que el periodista Anthony Porras le preguntara que si el DT morado seguiría en su puesto, pase lo que pase en la final.

LEA MÁS: Erick Lonis vuelve a tener un encontronazo con el periodista Anthony Porras

14/12/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de vuelta de la semifinal del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Vladimir Quesada afirmó que siente mucho respaldo de la directiva del Saprissa. (José Cordero /José Cordero)

Vladimir habló tranquilo sobre su futuro

Como la duda original era sobre Vla, entonces le realizaron la consulta a él de manera directa, si su proyecto va más allá de los resultados y si siente ese tipo de preguntas para desestabilizar el momento del club, y su respuesta fue un poco más relajada, a diferencia de la actitud que tomó el exportero.

No me refiero a mí, nada más, nosotros somos varios integrantes del cuerpo técnico y otros en administración deportiva y, a nivel personal, he hablado de la continuidad de mi persona en el proyecto con los integrantes del comité deportivo.

“Como siempre lo digo, soy empleado del club y he aceptado una y otra vez adónde tengo que ir a trabajar. Pero sí, hemos hablado del proyecto, aunque esto ahorita para mí no es importante; lo trascendental es el partido y en eso me concentro con los muchachos, quienes tienen una buena actitud y una gran disposición de querer hacer las cosas lo mejor posible”, comentó Quesada.

LEA MÁS: Orlando Sinclair confiesa lo que sintió al escuchar aplausos en el Ricardo Saprissa, donde antes era silbado

Respaldo del club y de la afición morada

El entrenador afirma que siente el respaldo y tranquilidad en su trabajo, no solo del equipo, sino también de la afición morada.

Gracias a Dios así ha sido. La afición es increíble con mi persona, debo agradecerles y, como siempre, reconocerles el apoyo que nos dan en todo momento. Cada cabeza es un mundo y cada aficionado es un técnico y muchos piensan diferente, pero todo eso es respetable. Estamos contentos con el apoyo de la afición y contentos con el respaldo de la institución, de la comisión técnica, en este caso en especial de Erick Lonis”, añadió.

LEA MÁS: Saprissa y Alajuelense “empataron” en un interesante duelo antes de la final

La otra incógnita: Mariano Torres

Cartaginés vs. Saprissa
Mariano Torres estaría disponible para este miércoles afirmó Vladimir Quesada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La otra gran duda este martes fue el estado de salud de Mariano Torres y si podrá jugar este miércoles la final contra Alajuelense, tras perderse el partido de vuelta de semifinales ante Cartaginés.

Mariano hizo ayer buen entrenamiento en cancha, hoy igual hará su entrenamiento y como el resto de los 24 jugadores que están concentrados, pues competirá mañana por un lugar en la titular o la suplencia”, respondió.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vladimir QuesadaSaprissaAlajuelenseErick Lonis
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.