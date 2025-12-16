Saprissa y Alajuelense “empataron” en un interesante duelo antes de la final

La final de ida y vuelta entre Saprissa y Alajuelense, que podría definir al campeón del Apertura 2025, se jugarán a reventar, según revelaron este martes ambos clubes.

La Cueva estará llena este martes

Los morados recibirán este miércoles, a las 8 p.m en Tibás, a los manudos en un llenazo con 21 mil espectadores, esto tras poco más de un día de que salieron a la venta las entradas.

La Cueva estará a reventar este miércoles para la final entre Saprissa y Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los precios iban desde los 12 mil colones hasta los 65 mil, por lo que en el Monstruo se dejarán una buena taquilla en uno de los partidos más importantes del año.

Morera Soto a reventar

Los erizos, por su parte, serán locales el sábado a las 8 p.m. en el choque de vuelta, para el que también informaron que el estadio Morera Soto estará lleno de punta a punta.

En el caso de los rojinegros, los boletos costaban entre los 13 mil y los 28 mil, para el choque donde el León podría proclamarse campeón nacional si derrota en la serie a su archirrival.

