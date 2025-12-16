Saprissa vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el clásico nacional de la final?

El clásico nacional vuelve a acaparar la atención del fútbol costarricense con el partido de ida de la final del Torneo de Apertura, que enfrentará a Saprissa y Alajuelense este miércoles en el Estadio Ricardo Saprissa.

Hora, sede y transmisión

Saprissa recibe a Alajuelense en el juego de ida de la final del Torneo de Apertura. (JOHN DURAN/John Durán)

El encuentro está programado para las 8 p. m. y se disputará en la casa de los morados, el Estadio Ricardo Saprissa, en Tibás. El compromiso podrá seguirse en vivo por FUTV, canal oficial de transmisión del campeonato nacional.

El contexto de la gran final

Alajuelense llega a esta instancia como líder de la fase regular, condición que le permitió asegurar una eventual gran final. Los manudos alcanzaron la final tras superar en semifinales a Municipal Liberia y arriban con un envión importante luego de proclamarse tricampeones de la Copa Centroamericana.

LEA MÁS: Washington Ortega publicó una foto con la que ya se puso a jugar la final ante Saprissa

Por su parte, Saprissa clasificó en el segundo lugar de la fase regular y selló su boleto a la final tras eliminar a Cartaginés en semifinales. Para levantar el título, los morados deberán vencer en dos series consecutivas a Alajuelense, debido al reglamento vigente.

Un clásico con sabor a título

Saprissa recibe a Alajuelense en el juego de ida de la final del Torneo de Apertura. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

El duelo en Tibás marcará el inicio de una serie que promete alta intensidad, estadios llenos y máxima expectativa. El resultado del juego de ida será clave para el desarrollo de la final y para las aspiraciones de ambos clubes en la lucha por el campeonato.

Nota realizada con ayuda de IA