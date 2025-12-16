Wálter Centeno echará mano de un campeón nacional para sacar a San Carlos del último lugar

San Carlos anunció este martes su nuevo refuerzo, el extremo Jeikel Venegas, quien llega al equipo dirigido por Wálter Centeno para apuntalar al club de cara al Clausura 2026.

Jeikel Venegas busca levantar a San Carlos del descenso

Los norteños confirmaron la llegada del exjugador de Cartaginés, Pérez Zeledón y Guadalupe para reforzar la planilla que buscará salir del último lugar de la tabla general de la temporada en el próximo semestre y eludir el fantasma del descenso.

Jeikel Venegas jugará en San Carlos el próximo año. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

Jugador ya está entrenando con San Carlos

“El día de ayer, el jugador completó las pruebas médicas y físicas; este martes se incorporó a los entrenamientos con el primer equipo.

“Jeikel llega para aportar profundidad, desborde y carácter ofensivo por la banda, sumando su experiencia al plantel en esta nueva etapa”, indicó el club.

Venegas buscará elevar su nivel

Venegas buscará tener más impacto y minutos este semestre, luego de que el torneo anterior con el equipo de la Rosa no pudo tener el nivel que tuvo con los brumosos o los Guerreros del Sur, clubes en los que fue figura y hasta se proclamó campeón nacional.

