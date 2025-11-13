Jeikel Venegas habló de sus videos íntimos en Cartaginés y de cómo se enteró que se viralizaron

Jeikel Venegas, exjugador del Club Sport Cartaginés, fue la comidilla de muchos en el 2024 tras filtrarse unos videos íntimos suyos.

El futbolista Jeikel Venegas, actual jugador del Guadalupe FC, habló con total sinceridad sobre uno de los momentos más duros que ha vivido fuera de las canchas: la filtración de los videos íntimos suyos que circularon el año pasado.

El jugador estuvo de invitado este miércoles en el programa Vis10n donde reconoció que le dio mucha vergüenza, especialmente con su familia y su suegra, de que esos videos salieran a la luz pública.

Los videos íntimos se grabaron dentro del estadio Fello Meza de cuando él jugaba con el Club Sport Cartaginés y hasta salía con el uniforme blanquiazul.

“Fue toda una vergüenza. Me dio mucha pena, la verdad. No tanto por los compañeros (del equipo), porque son un poco charlatanes, ¿verdad?; pero sí por mi mamá, por mi familia”, confesó el volante.

Jeikel Venegas contó cómo se dio cuenta de la viralización de sus videos íntimos

Venegas relató que sus familiares fueron los primeros en escribirle apenas comenzó a circular el video, y las conversaciones que tuvo con ellos fueron difíciles de digerir.

“Sí, digamos, fueron los primeros que me escribieron, ¿verdad?, ‘¿Qué es eso, papi? ¿Pero quién fue?’, y todo eso, entonces imagináte", le dijo a los exfutbolistas Atim Roper y Andrey Campos.

El guadalupano explicó que además del golpe familiar, tuvo que dar explicaciones a su entonces pareja, la presentadora Melania Villalta. Ya la pareja terminó hace unos meses.

“Con la señora que estaba en ese momento fue complicadísimo también. Muy complicado, ¿verdad? Porque tuve que demostrarle que eso era viejo, que obviamente fue en el tiempo en que yo estaba solo", añadió.

Melania Villalta era novia de Jeikel Venegas cuando se dio la divulgación de los videos íntimos del jugador. (Instagram)

Además, dejó claro que los videos se grabaron mucho antes de cuando empezaron a circular en redes.

Según dijo, su pareja de ese momento entendió la situación cuando le mostró que el material era de años atrás.

“Gracias a Dios tenía fotos de ese momento, de todo eso, y se lo pude demostrar, que era algo viejo y que fue una persona que quería estar conmigo y que al final me quiso hacer daño. Entonces fue complejo por mi hijo, por ella, por mi familia y también por la gente que lo conoce a uno, que saben lo que es uno”, agregó.

Comentarios duros en redes

Jeikel también contó que después de que los videos se hicieron virales tuvo que aprender a lidiar con los comentarios y las burlas que llegaban desde redes sociales.

“Obviamente me molestaban muchos comentarios y muchas publicaciones feas hacia uno, pero al final toda la vida uno ha lideado con eso por el fútbol, entonces por ese lado fue como tranquilo”, dijo resignado.

Según dijo, fue un mes muy complicado el que vivió y aunque todavía hay gente que le recuerda ese eposidio, ahora se lo toma como vacilón.

Jeikel Venegas ahora es jugador de Guadalupe. (Guadalupe FC/Guadalupe FC)

Estaba con la suegra

El futbolista contó además que se enteró de la filtración de los videos como a las 6 a.m. después de una llamada que le hizo un amigo que lo puso al tanto de la situación.

“El mae me lo mandó y fue ‘¿mae, negro qué es esto? y donde yo lo vi fue... digamos, yo en ese momento estaba donde la exsuegra y a mí se me subió algo y yo no sabía cómo decirle, ‘¿cómo le digo?’, estaba asustadísimo, temblando. Después me llamó mi mamá“, explicó.

Después de eso, le tocó llamar a Melania para contarle antes de que ella lo viera y, según dijo, ella se puso a llorar.

Venegas mencionó que por esa situación en el Cartaginés analizaron la posibilidad de mandarlo a préstamo al extranjero, pero que al final lo respaldaron porque sabían que fue por culpa de una persona que solo quería hacerle daño con su relación de ese entonces.

“Yo fui el chingue del mes en el camerino”, dijo entre risas.