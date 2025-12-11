Guadalupe toma decisiones fuertes para eludir el descenso y dijo adiós a uno de sus fichajes bomba

Guadalupe FC sigue tomando decisiones fuertes en su planilla y este jueves confirmó la salida de otro de sus jugadores experimentados como lo es el extremo Jeikel Venegas.

Fichaje bomba no explotó

El atacante llegó como uno de los fichajes bomba para el Apertura 2025 de parte de los josefinos tras dejar el Cartaginés, sin embargo un torneo después dijo adiós.

Jeikel Venegas duró solo un torneo con Guadalupe FC. (Guadalupe FC/Guadalupe FC)

En el cuadro de la rosa, el paso del jugador fue irregular, disputó 11 partidos de 18 posibles, ocho de titular en los que hizo un gol y una asistencia en 512 minutos disputados.

En busca de un nuevo reto

A sus 37 años, Venegas deberá buscar un nuevo reto en la máxima categoría y recuperar su mejor versión, la que le valió ser campeón nacional con los brumosos en el 2022.

Junto a Jeikel, los guadalupanos además anunciaron las salidas de los jugadores Bryan Vargas y David Herrera, quienes se suman a Kenneth Carvajal y Leonel Peralta como las primeras bajas.

