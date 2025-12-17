Sporting FC comenzó su limpia y dos exjugadores del Saprissa se despiden del equipo albinegro

Sporting FC comenzó con los cambios en su planilla y dos exjugadores del Saprissa se despiden del cuadro albinegro.

Este martes, la institución dio a conocer que los jugadores Douglas Sequeira, Ian Smith, Yoserth Hernández y Alejandro Reyes no continuarán en el primer equipo masculino.

Recordemos que Sequeira y Hernández llegaron a modo de préstamo al equipo que dirigía Minor Díaz, por lo que probablemente vuelvan a Saprissa para el torneo de Clausura 2026.

LEA MÁS: Fabián Borbón se va del programa de Kevin Jiménez, ¿cuál será su nuevo destino?

Ambos jugadores fueron cedidos a Sporting FC a mediados de este año y tenían contrato con los ahora griegos, hasta junio del próximo año. El contrato de ambos jugadores con el cuadro saprissista vence en junio del 2028.

Douglas Sequeira deja de jugar para el Sporting FC. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Más cambios

Además, el Sporting FC informó que los gemelos Adolfo y Gustavo Feoli volverán al fútbol de Estados Unidos.

“Nuestros jugadores inician una nueva etapa al incorporarse a una universidad en Estados Unidos gracias a una beca deportiva.

“Les agradecemos su compromiso y les deseamos muchos éxitos en este nuevo reto académico y deportivo”.

Yoserth Hernández queda fuera del Sporting. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

A nivel administrativo, este martes también presentaron al periodista Fabián Borbón, como encargado de prensa de la institución.

LEA MÁS: Fabián Borbón se va del programa de Kevin Jiménez, ¿cuál será su nuevo destino?

Borbón, quien se dio a conocer por su trabajo en Deportes Repretel y en Teletica Deportes estuvo hasta hace unos días en el programa “Seguimos”, de Kevin Jiménez.

Además, el exjugador José Miguel Cubero regresó al club como gerente deportivo. Cubero, presidente de Sarchí, equipo de la Liga de Ascenso, será el encargado de la escogencia del nuevo cuerpo técnico y la conformación de la planilla.