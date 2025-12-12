Deportes

Fabián Borbón se va del programa de Kevin Jiménez, ¿cuál será su nuevo destino?

El periodista Fabián Borbón asumirá como encargado de prensa de Sporting

Por Eduardo Rodríguez

El periodista deportivo Fabián Borbón, quien se dio a conocer en Repretel y Teletica tiene un nuevo reto profesional.

Luego de quedar sin empleo en Teletica, su colega Kevin Jiménez le abrió las puertas en Seguimos, espacio deportivo que se transmite por YouTube, y del cual el comunicador anunció su salida, debido a que se le presentó una muy buena oferta laboral.

“De momento voy a hacer una pausa; hablando con claridad, recibí una propuesta de trabajo que asumo con mucha ilusión y responsabilidad. Yo le decía a Kevin que gracias a Dios no me han faltado las oportunidades”.

Fabián Borbón se despidió del programa seguimos este viernes. (Instagram/Instagram)

“En todo momento le he dicho a Kevin el agradecimiento; la verdad es que cuando hay tiempos difíciles, hay pocos que se acercan, los que son amigos, y Kevin ha sido uno de ellos”, dijo Borbón en Seguimos.

Fabián será el encargado de liderar el departamento de prensa de Sporting FC en la máxima categoría.

