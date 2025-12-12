Fabián Borbón se va del programa de Kevin Jiménez, ¿cuál será su nuevo destino?

El periodista deportivo Fabián Borbón, quien se dio a conocer en Repretel y Teletica tiene un nuevo reto profesional.

Luego de quedar sin empleo en Teletica, su colega Kevin Jiménez le abrió las puertas en Seguimos, espacio deportivo que se transmite por YouTube, y del cual el comunicador anunció su salida, debido a que se le presentó una muy buena oferta laboral.

“De momento voy a hacer una pausa; hablando con claridad, recibí una propuesta de trabajo que asumo con mucha ilusión y responsabilidad. Yo le decía a Kevin que gracias a Dios no me han faltado las oportunidades”.

Fabián Borbón se despidió del programa seguimos este viernes. (Instagram/Instagram)

“En todo momento le he dicho a Kevin el agradecimiento; la verdad es que cuando hay tiempos difíciles, hay pocos que se acercan, los que son amigos, y Kevin ha sido uno de ellos”, dijo Borbón en Seguimos.

Fabián será el encargado de liderar el departamento de prensa de Sporting FC en la máxima categoría.