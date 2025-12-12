Deportes

José Miguel Cubero regresa a un equipo de la primera división

Jose Miguel Cubero vuelve a equipo de la primera división, pero esta vez como gerente deportivo del Sporting

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El exvolante de Herediano y Alajuelense, José Miguel Cubero, vuelve a un equipo de la máxima categoría, pero esta vez fuera de la cancha, ya que asumirá como gerente deportivo en el Sporting FC.

“Sporting FC informa el regreso de José Miguel Cubero a nuestra institución, quien asumirá el cargo de gerente deportivo”.

Sporting anunció la llegada de José Miguel Cubero como gerente deportivo. (Jose Diaz)

“Cubero será el responsable de liderar el proceso de elección del nuevo director técnico, así como de definir las incorporaciones y las salidas del club para la próxima temporada.

“José Miguel Cubero, mundialista en Brasil 2014 con 54 partidos clase A con la Selección Nacional. En su trayectoria en la Primera División jugó con Herediano, Puntarenas FC, Alajuelense y Sporting FC; además, participó en la Liga de Ascenso con Sarchí FC”, detalló el club albinegro en el comunicado sobre el regreso del exseleccionado nacional y mundialista de Brasil 2014.

LEA MÁS: ¿Mauricio Villalobos al Herediano? Gustavo Pérez responde claro sobre el jugador del Saprissa

Cubero ya fue parte del equipo en el pasado, pero como futbolista; sin embargo, tras colgar los tacos, ahora asume este reto desde la parte administrativa en la búsqueda de mantener a Sporting en primera división tras el mal torneo realizado recientemente, donde terminaron de octavos, con 16 unidades, y a solo tres puntos del sótano.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
José Miguel CuberoSportingHeredianoAlajuelense
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.