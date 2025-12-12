José Miguel Cubero regresa a un equipo de la primera división

El exvolante de Herediano y Alajuelense, José Miguel Cubero, vuelve a un equipo de la máxima categoría, pero esta vez fuera de la cancha, ya que asumirá como gerente deportivo en el Sporting FC.

“Sporting FC informa el regreso de José Miguel Cubero a nuestra institución, quien asumirá el cargo de gerente deportivo”.

Sporting anunció la llegada de José Miguel Cubero como gerente deportivo. (Jose Diaz)

“Cubero será el responsable de liderar el proceso de elección del nuevo director técnico, así como de definir las incorporaciones y las salidas del club para la próxima temporada.

“José Miguel Cubero, mundialista en Brasil 2014 con 54 partidos clase A con la Selección Nacional. En su trayectoria en la Primera División jugó con Herediano, Puntarenas FC, Alajuelense y Sporting FC; además, participó en la Liga de Ascenso con Sarchí FC”, detalló el club albinegro en el comunicado sobre el regreso del exseleccionado nacional y mundialista de Brasil 2014.

Cubero ya fue parte del equipo en el pasado, pero como futbolista; sin embargo, tras colgar los tacos, ahora asume este reto desde la parte administrativa en la búsqueda de mantener a Sporting en primera división tras el mal torneo realizado recientemente, donde terminaron de octavos, con 16 unidades, y a solo tres puntos del sótano.