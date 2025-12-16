Deportes

Le llegó el Niño por adelantado: Marvin Angulo vuelve a la primera división

Marvin Angulo regresa a la primera división y este será su nuevo equipo

Por Yenci Aguilar Arroyo

El volante Marvin Angulo vuelve a la primera división.

Este martes, Guadalupe FC anunció que el mediocampista, de 39 años, formará parte de su planilla para el torneo de Clausura 2026. A finales de noviembre, Angulo oficializó su regreso al Club Sport Uruguay, equipo de la Liga de Ascenso.

“Guadalupe FC se complace en anunciar a su nuevo fichaje, el mediocampista Marvin Angulo, quien se convierte en refuerzo para el Clausura 2026″, citó el equipo de la rosa, en sus redes sociales.

Marvin Angulo será jugador de Guadalupe FC.
Marvin Angulo será jugador de Guadalupe FC. Foto: Instagram Marvin Angulo. (Foto: Instagram Marvin Angulo./Foto: Instagram Marvin Angulo.)

Club Sport Uruguay anunció el cambio

El equipo lechero dio a conocer la salida de Angulo, en sus redes sociales y le deseó los mejores éxitos en su regreso a la máxima categoría.

“La Asociación Deportiva Club Sport Uruguay informa que Marvin Angulo no formará parte del equipo para el Clausura 2026, ya que el jugador tomó una oferta en la máxima categoría.

“Como club garantizamos las mejores oportunidades a los jugadores, por lo que le deseamos el mayor de los éxitos a Marvin en la primera división”, destacó el equipo lechero.

Marvin AnguloGuadalupe FCTorneo de Clausura 2026
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

