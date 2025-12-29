Teleguía Deportes

Video: Así juegan los nuevos fichajes ofensivos del Deportivo Saprissa

Tras más de un año sin títulos, el Deportivo Saprissa continúa realizando cambios en su planilla y ahora apuesta por dos refuerzos ofensivos

Por Hillary Chinchilla Marín

Luego de un año completo sin levantar trofeos y tras ceder un título frente a Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa continúa realizando ajustes en su plantel.

Este lunes, la institución anunció el fichaje de dos futbolistas ofensivos, pero más allá de sus llegadas, la atención se centra en cómo juegan y qué pueden aportar en cancha.

Aficionados ya muestran habilidades de los refuerzos

Tomás Rodríguez sería el nuevo jugador del Deportivo Saprissa.
Tomás Rodríguez llega a Saprissa como una nueva alternativa ofensiva. (Foto: Instagram Tomás Rodríguez. /Foto: Instagram Tomás Rodríguez.)

Saprissa confirmó la incorporación del delantero panameño Tomás Rodríguez y del extremo nicaragüense Bancy Hernández, dos jugadores con perfil ofensivo que destacan por su velocidad y participación constante en el último tercio del campo y desde ya videos de sus goles y asistencias, destacan en redes sociales.

En el caso de Rodríguez, se trata de un atacante reconocido en Panamá, con presencia en clubes importantes y participación a nivel de selección nacional. Su juego se caracteriza por la movilidad, la presión alta y la capacidad para aparecer en el área rival, tanto para finalizar jugadas como para generar espacios.

Velocidad y desborde por las bandas

Por su parte, Bancy Hernández es un extremo nicaragüense que ha sido figura en su país y también ha tenido actuaciones destacadas a nivel de clubes como en el Real Estelí y selección. Su principal virtud es la velocidad, el uno contra uno y la agresividad ofensiva, cualidades que le permiten llegar con frecuencia a línea de fondo y participar en jugadas de gol.

Ambos futbolistas se caracterizan por ser muy activos en zona de ataque, aportando no solo anotaciones, sino también asistencias y constante movimiento ofensivo, un aspecto que el club busca reforzar tras una temporada sin títulos.

Bancy Hernández Selección de Nicaragua Belice Eliminatoria mundialista Mundial 2026 8 de junio del 2024 Fotografía: Canal 6 de Nicaragua
Bancy Hernández es figura de la Selección de Nicaragua

Apuesta ofensiva para cambiar el rumbo

Con estos fichajes, el cuadro morado apunta a renovar su ofensiva y aumentar la intensidad en ataque, en un contexto donde la exigencia es máxima.

Saprissa todavía tiene pendiente decidir quién será el reemplazo del portero Esteban Alvarado, que al llenar sus plazas de extranjeros deberá de ser tico.

Nota realizada con ayuda de IA

