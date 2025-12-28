Erick Lonis confirma una noticia que se veía venir en Saprissa

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa confirmó la salida del delantero argentino Nicolás Delgadillo.

“Estábamos esperando que se se firmara el finiquito y ya se firmó, es oficial que ya no está en el club.

“Todo se dio en muy buenos términos, hablamos abiertamente con él y hablamos de la situación, es un gran muchacho y las negociaciones se dieron muy bien”; confirmó Lonis ante la consulta de este medio.

Nicolas Delgadillo queda fuera del Saprissa. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Agradecimiento

Minutos después de que Lonis conversara con nosotros, el departamento de prensa del club envió un comunicado de prensa, confirmando la salida del delantero sudamericano.

“El Deportivo Saprissa informa oficialmente la finalización del contrato del jugador Nicolás Delgadillo, quien no continuará vinculado a la institución a partir de este momento.

“Delgadillo se incorporó al club en marzo de 2025 y, durante su etapa como jugador morado, registró participación en 30 partidos oficiales en los que anotó tres goles.

“La institución agradece la disposición, el profesionalismo y el respeto demostrados por el jugador, así como por su representante, a lo largo de este proceso, y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

Saprissa negocia desde hace cinco meses la llegada de Tomás Rodríguez al equipo morado. Foto: Instagram Tomás Rodríguez. (Instagram Tomás Rodríguez/Instagram Tomás Rodríguez)

¿Qué pasará con Tomás Rodríguez?

Lonis también habló del caso del panameño Tomás Rodríguez.

“Hemos mantenido conversaciones desde hace cinco meses con el tema de Tomás y por diferentes razones creo que no se ha concretado, situaciones contractuales.

“Es un gran jugador y en el momento en que tengamos alguna confirmación te lo haré saber, pero no está en nuestras manos, por algunas cosas externas al Saprissa y siempre respetamos cuando el jugador tiene compromisos con los clubes”, afirmó.