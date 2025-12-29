Periodista nos contó cómo fue el día que Bancy Hernández conquistó a Vladimir Quesada y al Saprissa

Saprissa y Vladimir Quesada conocieron a Bancy Hernández el 27 de setiembre del 2023, cuando el Monstruo enfrentó al Real Estelí en la ciudad pinolera y, desde ese día, el atacante les llamó poderosamente la atención.

El periodista Anthony Porras, de Radio Columbia, estuvo aquella noche en el estadio Independencia, en Estelí, y fue testigo de la primera conversación entre el técnico morado y un futbolista que lo flechó desde el primer cruce.

Bancy Hernández le anotó al Saprissa desde la primera vez que se los topó, el 27 de setiembre 2023

Un fichaje con sello total del cuerpo técnico

Porras relató que, desde ese partido, el nombre de Bancy Hernández quedó fijo en la mente de Vladi, por lo que su llegada a Tibás es un movimiento con aval absoluto del entrenador.

“Es algo que pocos conocen. Desde que lo enfrentó por primera vez, Vladimir se enamoró de ese futbolista. Había preguntado por él desde aquel partido en el que Bancy le anotó a Esteban Alvarado. Desde ahí consultó cómo estaba su situación contractual”.

El comunicador no tiene dudas de que el atacante tendrá oportunidades reales en el equipo morado.

Vladimir Quesada le gustó el fútbol de Bancy Hernández desde el primer momento. (Jose Cordero)

“Estoy seguro de que llega porque Vladimir lo pidió. Es una solicitud directa del entrenador, por lo que no tengo duda de que le dará oportunidad. En el Tren del Norte era como un rey, uno de los más queridos, y ahora llega a una institución muy pesada”.

¿Quién es Bancy Hernández? Perfil de un jugador probado

Anthony Porras es, posiblemente, el periodista costarricense que más seguimiento le ha dado al Real Estelí, con al menos cuatro viajes a Nicaragua para cubrir los duelos ante Saprissa y Alajuelense, por lo que tiene clarísimo el perfil del jugador.

“Hablar de Bancy Hernández es hablar de uno de los mejores jugadores de los últimos años del fútbol de Nicaragua. Es rápido, desequilibrante, tiene gol y hay que decir que el partido grande le sienta bien, no se achica. En la Copa Centroamericana fue protagonista”.

El atacante, de 25 años, ya sabe lo que es marcarles a equipos grandes y responder en escenarios exigentes.

“Le anotó a Saprissa en Copa Centroamericana, con la Selección de Nicaragua le marcó a Honduras, tiene buena edad, es un muy buen futbolista y muy querido allá”, añadió.