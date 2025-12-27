Así calificó el experimentado técnico Marvin Solano el último año de Esteban Alvarado

El retiro de Esteban Alvarado ha generado múltiples reacciones en el entorno futbolístico. Mientras parte de la afición señaló errores puntuales durante el torneo nacional, otros destacaron el recorrido del guardameta, quien cerró su etapa con Saprissa, equipo con el que conquistó seis títulos nacionales.

Para valorar su último año, conversamos con Marvin Solano, exjugador y actual técnico del Luis Ángel Firpo de El Salvador, quien ofreció una mirada equilibrada sobre el rendimiento del portero.

“Tuvo buenos momentos y en algunos momentos cometió algunos errores, pero en el balance tuvo una buena actuación”, expresó.

Esteban Alvarado anunció su retiro este viernes 26 de diciembre. (Jose Cordero/José Cordero)

La presión y la decisión del retiro

Solano también se refirió al manejo de la presión mediática que enfrentó el arquero, destacando su experiencia y madurez profesional. A su criterio, las críticas no influyeron directamente en la decisión de retirarse.

“A nadie le gusta estar incómodo, pero me parece que era una decisión que él ya desde hace algunos años tenía planeada. Es una decisión muy personal y creo que él sintió que ya era el momento de retirarse y me parece perfectamente respetable”, detalló.

El legado que deja en el fútbol

Más allá de su última temporada, el técnico resaltó el aporte de Alvarado al fútbol nacional e internacional. Subrayó como uno de sus mayores logros el Guante de Oro obtenido en el Mundial Sub-20 de 2009, además de su paso por ligas del exterior.

Marvin Solano es un exfutbolista costarricense y experimentado técnico. (Foto: Instagram Luis Ángel Firpo./Foto: Instagram Luis Ángel Firpo.)

“Creo que ese es el mejor legado: ser un muchacho con condiciones que llegó a conseguir cosas insospechadas en algún momento para futbolistas ticos”, agregó.

Con su retiro, Esteban cierra una etapa marcada por títulos, experiencia internacional y una trayectoria que seguirá siendo referencia para futuras generaciones.