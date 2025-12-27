Estos son los porteros que suenan en Saprissa tras el retiro de Esteban Alvarado

La salida de Esteban Alvarado abrió un nuevo escenario en Saprissa, donde la dirigencia debe tomar una decisión clave para iniciar el Clausura 2026 con seguridad bajo los tres palos.

Alvarado se consolidó como una pieza importante del equipo; sin embargo, los errores en el torneo más reciente lo colocaron en el centro de las críticas.

La elección del próximo guardameta se ha convertido en uno de los temas clave dentro del club.

Saprissa deberá definir a su nuevo guardameta para el Clausura 2026. (Mayela López/Mayela López)

La necesidad de experiencia en el arco

Aunque la institución cuenta con los jóvenes porteros Abraham Madriz e Isaac Alfaro, la exigencia deportiva del equipo obliga a valorar alternativas con mayor recorrido.

La experiencia es vista como un factor determinante para afrontar los retos locales e internacionales.

Nombres que ya suenan como opciones

Uno de los porteros que ha tomado fuerza es Alexandre Lezcano, quien finalizó su préstamo con San Carlos tras haber llegado procedente del Club Sport Herediano.

Su conocimiento del medio y continuidad en la primera división lo colocan como un perfil a considerar.

Otro nombre que ha surgido es el del mexicano Antonny Monreal, actual jugador del Municipal de Liberia. El guardameta tuvo protagonismo en el torneo anterior y fue parte del equipo que alcanzó las semifinales, lo que aumentó su visibilidad.

Perfiles jóvenes en observación

La lista de opciones también incluye al joven Rodiney Leal, futbolista nicoyano que milita en Guadalupe, así como a Caleb Arroyo, también del mismo club. Ambos representan alternativas con proyección y margen de crecimiento.

Decisión clave antes del Clausura

Mientras se valoran estos perfiles, el club deberá definir si apuesta por una contratación inmediata o si confía en sus porteros jóvenes durante el inicio del torneo, una decisión que marcará el rumbo deportivo del equipo.