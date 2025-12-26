Retiro de Esteban Alvarado generó algo inesperado entre aficionados de Saprissa

El anuncio del retiro de Esteban Alvarado del fútbol profesional sorprendió a los aficionados de Saprissa, quienes reaccionaron de inmediato en redes sociales con mensajes de agradecimiento, apoyo y reflexión sobre la decisión del guardameta.

Reacciones tras un anuncio inesperado

Aunque el portero fue uno de los jugadores más señalados tras la derrota que le costó el título al club frente a Alajuelense, muchos seguidores no esperaban que anunciara su retiro en este punto de su carrera.

La noticia generó reacciones entre quienes valoraron su trayectoria y quienes consideraron acertada su decisión.

Esteban Alvarado conquistó seis títulos durante su paso por Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mensaje del club

El Deportivo Saprissa publicó un mensaje en X (antiguo Twitter) destacando el legado del jugador: “Después de ganar 6 títulos con Saprissa, Alvarado se retira en el equipo que lo vio nacer. Guante de oro por siempre“.

Opiniones divididas entre los aficionados

Tras la publicación, varios seguidores expresaron su gratitud y respeto hacia el futbolista, mientras otros aprovecharon para señalar que su decisión debería servir de ejemplo dentro del plantel.

“Gracias por todo. Feliz retiro”, “Gracias, Esteban, mucho éxito en lo que venga”, “Felicidades, Esteban. Ser honesto con uno mismo y entender cuándo decir adiós, es una lección para muchos”, “Alvarado acaba de hacer lo que Duarte, Ariel y Guzmán no se atreven, pero ya deberían, honor”, “Dios, esto no me lo esperaba para nada, pero honor a Esteban que está haciendo lo que muchos no se atreven”, fueron algunos de los comentarios.