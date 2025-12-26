La última frase que le dijo Esteban Alvarado a Erick Lonis antes de ir del todo de Saprissa

El portero Esteban Alvarado anunció su retiro del fútbol profesional, este viernes, en una conferencia de prensa.

El arquero limonense, de 37 años reveló que deja las canchas, luego de meditarlos por varios meses y achacando razones físicas y un desgaste mental.

El anuncio del Mejor Portero del Mundial Sub-20 de Egipto 2009 sorprendió a muchos, y el portero confirmó que se dedicará a proyectos personales, fuera del fútbol.

La última frase de Esteban Alvarado

Antes del anuncio del retiro del portero, Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del cuadro morado, conversó con los medios y acompañó a Alvarado a decir por qué iba a colgar los tacos.

Al finalizar la conferencia de prensa, Alvarado se levantó de la silla, le dio un apretón de manos a Lonis y le dijo:

“Muchas gracias, ya no me tengo que preocupar por la váscula”, lo que provocó las risas de los presentes en la sala de conferencias del estadio Ricardo Saprissa.

Uno de los puntos que generó debate a lo largo de la carrera de Esteban fue su peso y por ejemplo, en el 2019, cuando era arquero del Herediano se le criticó por tener algunos kilos de más, pero conforme pasó el tiempo en el equipo florense, fue perdiendo peso.

En su paso por Saprissa también le ocurrió, incluso en algún momento, el médico morado dijo que a los porteros se les permite tener un poquito más de grasa porque a cada rato se están tirando al suelo y algo debe de amortiguar.

Sin duda que, con esa frase, Esteban dejó más que claro que el mantener la línea era algo que se le complicaba por lo que ahora retirado, ya podrá darse cuatro gustos si no es que hasta más.