Deportes

Esteban Alvarado anunció su retiro del fútbol profesional

El anuncio lo hizo el jugador este viernes, en conferencia de prensa.

Por Yenci Aguilar Arroyo

El portero Esteban Alvarado, del Deportivo Saprissa anunció que se retira del fútbol profesional.

El arquero dio el anuncio este viernes, en una conferencia de prensa que convocó el equipo morado:

Las declaraciones de Esteban Alvarado

Esteban tiene 37 Alvarado y esto dijo sobre su retiro:

“Quiero anunciar que culmina una carrera de 18 años, si me preguntan si fue una decisión difícil de tomar, pues no, lo venía meditando hace mucho tiempo.

Saprissa vs. San Carlos
El portero Esteban Alvarado anunció su retiro de las canchas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Me siento muy contento, realizado, de retirarme de esta manera. Quiero agradecerle a la afición del Saprissa, que desde el día uno me dio el respaldo, sé que son muy exigentes.

Envió un mensaje a los jugadores jóvenes del país de lo que representa jugar en Saprissa.

“Si quieren sentir de cerca lo que es palpitar el fútbol de Europa, deben pasar por Saprissa, porque es algo que se parece al fútbol de primer nivel.

El ahora exportero dijo que en la S vio cosas que lo marcaron y que nunca olvidará.

“Vi cómo la Ultra recibió al equipo, a las 11 de la noche después de perder un partido X. Me llevo las cosas muy grabadas, me hubiera gustado ganar más títulos. Felicidades a todos, contrincantes, no contrincantes, después del fútbol quedan experiencias vividas.

“Lo que hice en la cancha soy yo, hasta luego, esperemos vernos en el camino”, afirmó.

Con esta foto Saprissa anunció la renovación del portero Esteban Alvarado. Foto: Saprissa.
Esteban Alvarado regresó a Saprissa en el 2023. Foto: Saprissa.

“No soy el mismo de antes”

Luego del anuncio, Alvarado respondió preguntas de los medios:

“El venir pensando el retiro es, el cuerpo le va dando a uno señales, la mente, en cualquier actividad lo más importante es el espíritu de lucha, había un desgaste mental.

“Físicamente me siento bien, pero no soy el mismo de antes, llegó la oportunidad de desarrollarme en otras actividades.

“Con los arqueros de la casa siento que estamos muy bien preparados. Erick es un conocido en esto del fútbol y sobre quién podría venir al marco morado.

“Por lo pronto, no es algo que esté en mis planes seguir en el fútbol, me voy a dedicar a otras actividades. Es algo que se mantuvo en secreto (el anuncio el retiro)”, afirmó.

