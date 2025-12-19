¿Esteban Alvarado despierta dudas de cara a la final? Muchos son tajantes sobre su rendimiento en Saprissa

Esteban Alvarado disputará este sábado una final más en su carrera, escenarios en los que se ha lucido en diversas ocasiones y ha mostrado ser un arquero muy curtido, sin embargo, en esta ocasión hay una sombra de dudas sobre él.

El arquero limonense ha tenido un torneo de altibajos con el Saprissa, en el que ha sido tanto héroe como villano al ser responsable de errores que lo ponen en la mira de muchos. Varias veces ha sido silbado en la Cueva.

Esteban Alvarado tuvo un partido complicado el miércoles en el que tuvo aciertos y un error serio. (JOHN DURAN/John Durán)

El error que reavivó las críticas

Su último fallo fue el miércoles en el partido de la final ante Alajuelense, en el cual se le fue un remate de más de 30 metros de Alejandro Bran que significó el segundo gol manudo.

La afición morada perdió la paciencia ante el error, dado que hace menos de un mes se jaló otra torta ante otro equipo grande, el 23 de diciembre ante el Herediano para dejar las acciones 1-1.

Los errores y la falta de seguridad que se ven, han generado la desconfianza y críticas severas de parte de la afición, quienes aseguran no confiar en él en este momento.

Esteban Alvarado se comió el lejano remate de Alejandro Bran para sorpresa de muchos en el clásico. (JOHN DURAN/John Durán)

Periodistas coinciden: hay dudas, pero no debate

Ante los señalamientos le consultamos a dos periodistas experimentados si de cara a la final genera desconfianza en el arco morado y le dan razón al fan, pero van más allá.

“Sí, considero que durante todo el campeonato, no hemos visto la mejor versión de Esteban Alvarado, con diferentes errores en diversos partidos que dejan en evidencia que no está siendo un portero tan seguro como el que necesita un equipo como Saprissa”.

“Pese a su situación, no creo que se comprometa su titularidad porque los porteros suplentes tanto Abraham Madriz como Isaac Alfaro, son arqueros sin experiencia, que les falta rodaje y que no van a competir en un puesto por una final, por lo que tiene asegurado seguir jugando”, opinó Anthony Porras, de Radio Columbia.

La experiencia como factor para levantarse

José Pablo Alfaro, de Multimedios Canal 8 y creador del programa Convocados junto a Rolando Fonseca, afirma que Alvarado sí llega con dudas a la final.

“Sí, me parece que genera desconfianza porque ha tenido errores recurrentes a lo largo del torneo, lo que refleja que su torneo ha sido inestable por lo que sí genera dudas”.

“Hay que tomar en cuenta algo, eso sí, no es lo mismo que genere desconfianza un portero novato que uno de experiencia, quienes tienden a levantarse de una manera más rápida y por lo tanto pueden perfectamente, a través de la experiencia y sabiduría a lo largo de los años, levantarse y ofrecer todo lo contrario de lo que ofreció en una serie. Es un portero muy curtido que me parecería raro falle en dos partidos seguidos en una serie como esta”, explicó.

Alfaro, al igual que Porras, cree que el debate no va por si debe jugar Esteban o no, dado que el Monstruo no tiene suplentes de peso para decir, probemos otras opciones.

Quesada cierra filas con su arquero

Vladimir Quesada defendió a Esteban Alvarado de las críticas. (Mayela López/Mayela López)

Pese a los señalamientos, el técnico Vladimir Quesada aseguró después del clásico que no se trata de algo regular, sino de un error puntual que le puede pasar a cualquiera y que le tiene mucha confianza para este sábado.

“A Esteban lo conozco desde que era un niño. La acción fue un accidente y estoy seguro de que lo sucedido no le hará mella. Tengo plena certeza de que su deseo es enfrentar el próximo partido con las mismas ganas y determinación de siempre”, comentó.

Una final para responder en la cancha

Esteban Alvarado ya sabe lo que es ser figura en el Morera Soto en una final. (Jose Cordero)

Esteban irá este sábado al Estadio Alejandro Morera Soto con muchos dedos señalándolo, pero también con los recuerdos de que en el pasado se robó el show en esa cancha y hasta se llevó un título siendo gran figura con Herediano.