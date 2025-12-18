Saprissa anuncia la incorporación de Francis Durman y Roberto Artavia a su junta directiva

El Deportivo Saprissa dio a conocer la llegada de dos profesionales a la junta directiva de la institución morada.

Este jueves, el cuadro morado presentó a los señores Roberto Artavia Loría y Francis Durman Esquivel, quienes se integrarán a la dirigencia morada a partir de enero del próximo año, cuando los socios del club ratifiquen sus nombramientos en una asamblea que se celebrará a inicios del 2026.

Saprissa destacó que ambos llegarán a reforzar al equipo tibaseño en las áreas deportiva, comercial y administrativa.

Roberto Artavia fue por muchos años director del Incae y formará parte de la junta directiva del Saprissa. Foto: archivo.

¿Quiénes son los nuevos dirigentes del Saprissa?

Saprissa dio a conocer la trayectoria de Artavia y Durman:

“Roberto Artavia es un líder académico a nivel nacional, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países; doctorado en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, MBA de INCAE e Ingeniero Naval de USMMA, Kings Point.

“Más importante para nosotros es un saprissista de toda la vida, asiduo asistente a la Cueva desde el momento mismo de su inauguración y hasta la fecha, y un verdadero apasionado y conocedor del fútbol nacional e internacional.

El señor Francis Durman es presidente del Gurpo Montecristo y también se incorporará a la directiva del Saprissa.

“Francis Durman, graduado como ingeniero de Texas A&M University y con un MBA, es un exitoso empresario de reconocida trayectoria, habiendo sido gerente de Operaciones y gerente general de Durman Esquivel; CEO de Aliaxis para Latinoamérica, y hoy presidente y CEO del Grupo Montecristo, con importantes inversiones en salud, logística, bienes raíces y comercio”, informó el equipo.