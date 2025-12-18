Deportes

Saprissa anuncia la incorporación de Francis Durman y Roberto Artavia a su junta directiva

El Deportivo Saprissa dio a conocer la llegada de dos reconocidos profesionales a la junta directiva del club

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa dio a conocer la llegada de dos profesionales a la junta directiva de la institución morada.

Este jueves, el cuadro morado presentó a los señores Roberto Artavia Loría y Francis Durman Esquivel, quienes se integrarán a la dirigencia morada a partir de enero del próximo año, cuando los socios del club ratifiquen sus nombramientos en una asamblea que se celebrará a inicios del 2026.

Saprissa destacó que ambos llegarán a reforzar al equipo tibaseño en las áreas deportiva, comercial y administrativa.

LEA MÁS: Saprissa da las noticias que tanto temía con Óscar Duarte

Roberto Artavia fue por muchos años director del Incae y formará parte de la junta directiva del Saprissa. Foto: archivo.

¿Quiénes son los nuevos dirigentes del Saprissa?

Saprissa dio a conocer la trayectoria de Artavia y Durman:

“Roberto Artavia es un líder académico a nivel nacional, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países; doctorado en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, MBA de INCAE e Ingeniero Naval de USMMA, Kings Point.

“Más importante para nosotros es un saprissista de toda la vida, asiduo asistente a la Cueva desde el momento mismo de su inauguración y hasta la fecha, y un verdadero apasionado y conocedor del fútbol nacional e internacional.

LEA MÁS: Afición de Saprissa ya da por hecho quién será el campeón nacional tras juego de ida de la final

Francis Durman, CEO Grupo Montecristo. Empresario del Año 2024 de El Financiero. Cortesía para EF
El señor Francis Durman es presidente del Gurpo Montecristo y también se incorporará a la directiva del Saprissa.

Francis Durman, graduado como ingeniero de Texas A&M University y con un MBA, es un exitoso empresario de reconocida trayectoria, habiendo sido gerente de Operaciones y gerente general de Durman Esquivel; CEO de Aliaxis para Latinoamérica, y hoy presidente y CEO del Grupo Montecristo, con importantes inversiones en salud, logística, bienes raíces y comercio”, informó el equipo.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Roberto ArtaviaFrancis DurmanJunta directiva
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.