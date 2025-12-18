Saprissa da las noticias que tanto temía con Óscar Duarte

El Saprissa confirmó este jueves por la tarde que el futbolista Óscar Duarte sufrió una seria lesión que lo tendrá muchos meses afuera de las canchas.

El diagnóstico de la lesión de Óscar Duarte

“Tras completarse los estudios médicos pertinentes al jugador Óscar Duarte, se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla”, indicó el club.

Óscar Duarte se lesionó en el partido de este miércoles ante Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Duarte salió muy afectado a los 17 minutos del encuentro de este miércoles ante Alajuelense y desde entonces se temía que se trataba de una situación muy seria, como se confirmó.

Recuperación llevaría muchos meses

Los morados no dieron un tiempo de recuperación para el jugador, sin embargo este tipo de lesiones se llevan muchos meses, por lo que es muy probable que se vaya casi todo el 2026 afuera de acción, año en el que además acaba su contrato con el Monstruo.

A sus 36 años, este tipo de lesiones es un duro golpe que lo pone en una situación delicada.