Torneo Nacional

Saprissa da las noticias que tanto temía con Óscar Duarte

Saprissa dio el reporte médico de la lesión de Óscar Duarte y no es nada alentador

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

El Saprissa confirmó este jueves por la tarde que el futbolista Óscar Duarte sufrió una seria lesión que lo tendrá muchos meses afuera de las canchas.

El diagnóstico de la lesión de Óscar Duarte

“Tras completarse los estudios médicos pertinentes al jugador Óscar Duarte, se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla”, indicó el club.

LEA MÁS: Vladimir Quesada y el mensaje que podría enojar aún más a los fans del Saprissa tras el empate ante Alajuelense

17/12/2025 / partido de ida entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el partido de ida de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Óscar Duarte se lesionó en el partido de este miércoles ante Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Duarte salió muy afectado a los 17 minutos del encuentro de este miércoles ante Alajuelense y desde entonces se temía que se trataba de una situación muy seria, como se confirmó.

LEA MÁS: Mariano Torres pica duro tras la final con una frase con la que muchos no estarán de acuerdo

Saprissa vs LDA
Óscar Duarte se lesionó de gravedad este miércoles en el clásico. (Mayela Lopez/Mayela López)

Recuperación llevaría muchos meses

Los morados no dieron un tiempo de recuperación para el jugador, sin embargo este tipo de lesiones se llevan muchos meses, por lo que es muy probable que se vaya casi todo el 2026 afuera de acción, año en el que además acaba su contrato con el Monstruo.

A sus 36 años, este tipo de lesiones es un duro golpe que lo pone en una situación delicada.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaÓscar DuarteLesión
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.