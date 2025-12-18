Torneo Nacional

Mariano Torres pica duro tras la final con una frase con la que muchos no estarán de acuerdo

Mariano Torres fue muy sincero sobre una situación en la que no se pudo quedar callado tras el empate entre Saprissa y Alajuelense

Por Sergio Alvarado

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, fue muy directo y sincero en un tema que no se quiso guardar al considerar que el resultado de este miércoles ante Liga Deportiva Alajuelense fue injusto.

“Fuimos superiores en todo momento”

Saprissa
Mariano Torres afirmó que Saprissa fue muy superior en todo momento a Alajuelense. (Mayela López/Mayela López)

Para el argentino, el Monstruo fue muy superior, tuvo el manejo del juego y lo más acorde era cerrar la final del Apertura 2025 en Alajuela con ventaja.

En general hicimos un buen partido, creo que fuimos superiores en todo momento, los últimos cinco minutos (del primer tiempo) tuvieron dos jugadas, hicieron un golazo y nada más”.

Torres añadió que el equipo terminó mejor el encuentro y con fortaleza mental.

Creo que terminamos de buena forma, buscando el gol del triunfo que no se nos dio, pero mentalmente estamos muy fuertes para el partido que viene”, comentó el capitán a FUTV.

El golpe de los goles y la reacción morada

Saprissa vs LDA
Mariano Torres fue claro que irán a Alajuela a traerse el boleto a la gran final. (Mayela Lopez/Mayela López)

Los dos goles tan seguidos fueron un golpe para los tibaseños, pero el argentino destacó la reacción del equipo.

Obviamente que golpean, pero tenemos que tener carácter para levantarnos y hacer el segundo tiempo que hicimos, que en términos generales siempre fuimos superiores, dominamos todo el partido y ellos tuvieron dos jugadas”, lamentó.

Sin complejos rumbo al Morera Soto

Torres dejó claro que Saprissa irá sin complejos al Estadio Alejandro Morera Soto, con la tranquilidad de que la serie está abierta.

Vamos a ir a jugar como se merece una final, para traernos el pase y entrar a la gran final”.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

