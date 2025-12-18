Christian Bolaños y las palabras que llegan al corazón de los morados tras ser inmortalizado en Saprissa

Christian Bolaños pasó este miércoles a un grupo muy selecto de jugadores que tienen su camiseta elevada en la parte más alta del estadio Saprissa, un honor reservado solo para las máximas leyendas del club.

Un lugar eterno junto a las leyendas moradas

Christian Bolaños recibó un bonito homenaje este miércoles por parte del Saprissa. (Mayela Lopez/Mayela López)

Evaristo Coronado, Edgar Marín, Alonso Solís y Wálter Centeno son los históricos a los que ahora se une Bola, quedando reconocido para el resto de la historia del club tibaseño.

Homenaje previo a la final nacional

Christian tuvo un sentido homenaje antes del inicio de la final entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, en el que realizó el saque de honor y develó simbólicamente su camiseta en el sector este del estadio.

Toda la Cueva vitoreó a uno de los ídolos modernos, quien se retiró en diciembre del 2023 tras una carrera llena de logros, especialmente con los morados.

“El fútbol pasa muy rápido”

Un rato antes del homenaje, Bola habló con las radios con derechos en el estadio y explicó cuánto significa este honor para él.

“Estos homenajes son necesarios hacerlos cuando alguien se los merece, no dejarlos pasar mucho tiempo, porque el de arriba es el que decide, el fútbol pasa muy rápido”, comentó.

El número 2 de Bolaños se elevó a lo más alto en La Cueva. (Mayela Lopez/Mayela López)

Un reconocimiento que no se pide

El exjugador contó que sus excompañeros de Saprissa desde hace tiempo le decían que lo merecía, aunque nunca fue algo que él solicitara.

“Voy a ser muy sincero, porque los compañeros no me dejan mentir, cuando hacíamos asados en la casa de don Juan Carlos (Rojas), el presi, ellos vacilaban que para cuándo la camisa y yo les decía: ‘Presi, eso yo no lo pido, al jugador que le llega es porque se lo ganó’”.

Trabajo cumplido en la cancha

Christian Bolaños ganó muchos títulos con el Saprissa. (Alonso_Tenorio)

Bolaños aseguró que se fue tranquilo y satisfecho con lo realizado como futbolista.

“Yo ya había hecho mi trabajo en la cancha, satisfecho con lo que había logrado, con los títulos, goles, asistencias y partidos inolvidables acá en La Cueva. Esto es grandísimo porque no todos tienen ese privilegio”, indicó.

Una promesa cumplida

Bolaños afirmó que este homenaje fue una promesa cumplida de Juan Carlos Rojas, quien se lo había indicado en la conferencia de prensa de su retiro, algo que para él tiene un valor especial.