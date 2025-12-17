Saprissa revela la camisa de campeones del mundo con la que viajó al Mundial de clubes hace 20 años

Saprissa fue al Mundial de Clubes de Japón en el 2005, en el que finalizó en el tercer puesto, después de haber perdido en las semifinales ante el Liverpool de Inglaterra, lo que frustró el sueño tibaseño de sacar una camisa de campeones del mundo que tenían ya lista desde su partida a suelo asiático.

En el TikTok oficial del club, Sebastián Niño mostró el diseño de la camisa que tienen guardada desde aquel lejano campeonato del 2005.

Saprissa llevó una camisa al mundial de clubes en caso de quedar campeones (TikTok Saprissa/TikTok Saprissa)

“Saprissa es el único equipo que viaja con camiseta de campeón, seguros de que íbamos a salir campeones. Dice Saprissa campeón del mundo de clubes 2005 en Japón”, manifestó en un pódcast junto con Cristhian Bolaños.

LEA MÁS: Orlando Sinclair: el goleador del Saprissa en finales que pasó de la suplencia al aplauso

De dicha participación morada han pasado 20 años, en la que al final el Sao Paulo de Brasil se adjudicó el cetro en la final ante el propio Liverpool.