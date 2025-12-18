Deportes

En Saprissa se vienen horas claves sobre la condición de Óscar Duarte

Óscar Duarte salió al minuto 18 del partido entre Saprissa y Alajuelense por una molestia en su pierna derecha

Por Yenci Aguilar Arroyo

Las próximas horas serán claves en el Deportivo Saprissa, pues se dará a conocer la gravedad de la lesión de Óscar Duarte.

El miércoles por la noche, el defensor salió al minuto 18 del encuentro ante Alajuelense, por una molestia. La molestia de Duarte era más que evidente y tuvo que dejar el juego en camilla.

Al finalizar el duelo, Allan Soto, el doctor del cuadro morado dio a conocer qué le pasó al jugador.

Saprissa vs LDA
El defensor del Saprissa Óscar Duarte no pudo seguir en el juego contra Alajuelense por una molestia en su rodilla. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

El diagnóstico de Óscar Duarte

Soto reveló que el zaguero sufrió un trauma distorsivo en su rodilla derecha y se someterá a una resonancia magnética para ver la gravedad de la lesión y el tiempo en el que estará fuera.

“Vamos a revisar que esté íntegro el ligamento cruzado anterior, el menisco, descartar que haya lesión en esas partes. No estoy diciendo que esa sea la lesión, porque hay que confirmar con la resonancia”; afirmó.

Soto además habló de los casos de Newton Williams y Deyver Vega.

“Newton evoluciona bien, tiene 4 meses de operado y su recuperación ronda los 9 meses y en el caso de Deyver son 4 meses recuperación, va por la mitad”, señaló el médico.

