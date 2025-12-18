Vladimir Quesada y el mensaje que podría enojar aún más a los fans del Saprissa tras el empate ante Alajuelense

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, fue muy directo y claro que el empate de este miércoles ante Alajuelense en el partido de ida de la final del Apertura 2025 no fue justo y que su equipo es quien debió haberse llevado la ventaja a Alajuela.

Para Vla, los morados generaron las mejores opciones, tuvieron más iniciativa y mejor juego en general que su rival, pero aun así no pudieron salir vencedores, detalle que dejó molesta a la afición tibaseña con lo visto este miércoles.

Vladimir Quesada fue enfático que Saprissa mereció ganar este miércoles. (Mayela López/Mayela López)

Críticas al manejo del partido

La afición señaló el manejo del partido del entrenador y que ni siquiera agotó todos los cambios, al dejar uno sin usar, entre otros detalles.

“Fuimos superiores durante todo el partido, pero salimos muy fortalecidos. Fue un carrusel de emociones. Después del primer tiempo que hicimos en los primeros minutos, jamás nos imaginamos irnos perdiendo 1-2 al cierre de la primera parte. Fabricamos las oportunidades de gol, pero no las concretamos, por eso digo fuimos mejores”.

Convicción para la vuelta en Alajuela

“Merecimos más en nuestra casa. El partido del sábado lo vamos a enfrentar con mucha convicción en el estadio Morera Soto. Debemos mostrar actitud y realizar un juego asociativo para sacar el resultado que nos conviene fuera de casa”, explicó.

Vladimir Quesada defendió la reacción de Saprissa para sacar al menos un empate. (JOHN DURAN/John Durán)

Para Quesada, salvo por los cinco minutos en los que recibieron dos goles, manejaron el partido a lo largo de todo el juego.

Respaldo total a Esteban Alvarado

Además, defendió el rendimiento de jugadores como Esteban Alvarado, a quien le achacan la responsabilidad en el segundo gol manudo.

“A Esteban lo conozco desde que era un niño. La acción fue un accidente y estoy seguro de que lo sucedido no le hará mella. Tengo plena certeza de que su deseo es enfrentar el próximo partido con las mismas ganas y determinación de siempre”, añadió.