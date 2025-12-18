Afición de Saprissa ya da por hecho quién será el campeón nacional tras juego de ida de la final

El resultado del primer partido de la final del Torneo de Apertura sigue generando fuertes reacciones en la afición del Deportivo Saprissa, que considera que el 2 por 2 en el estadio Ricardo Saprissa fue una oportunidad perdida y que el panorama ahora favorece claramente a Liga Deportiva Alajuelense.

Muchos morados ya dan por perdido el campeonato

El empate 2 por 2 en Tibás dejó preocupación en la afición de Saprissa. (Mayela Lopez/Mayela López)

El juego de ida, disputado en Tibás, dejó la sensación de que Saprissa fue superior en cancha, pero no logró reflejar esa ventaja en el marcador. Esa situación pesa entre los seguidores morados, quienes expresaron su inconformidad y pesimismo tras no llegar con ventaja al compromiso de vuelta.

“A ver si el sábado Saprissa presenta su primer partido digno en Alajuela en años, porque si no, esto pinta horrible”, comentó un aficionado.

Otro agregó: “28 años tiene la Liga de no ganarnos una final nacional. Tienen todo a su favor para hacerlo el sábado”.

Incluso hubo quienes señalaron que el desenlace parece inevitable: “Por primera vez en toda mi vida voy a ver a LDA levantando un título nacional contra Saprissa”.

Reproches y presión rumbo a la vuelta

La final nacional se definirá el sábado en el estadio Alejandro Morera Soto. (JOHN DURAN/John Durán)

Las críticas también se dirigieron al entrenador, a quien algunos seguidores le recriminaron no haber podido sostener la ventaja, así como a los jugadores, señalados por no concretar todas las oportunidades generadas durante el encuentro.

Ahora, el panorama es claro para ambos clubes: Saprissa está obligado a ganar en el estadio Alejandro Morera Soto este sábado a las 7:00 p. m. si quiere extender el Torneo de Apertura hasta una gran final.

Por su parte, Alajuelense sabe que con un buen partido en casa y el respaldo de su afición puede asegurar el título 31 de su historia y seguir recortando distancia con los morados, que suman 40 campeonatos nacionales.

