Saprissa confirma el regreso de Rachid Chirino para la próxima temporada

El Deportivo Saprissa confirmó el regreso de Rachid Chirino como parte de los movimientos previstos para la próxima temporada.

La información fue dada a conocer en conferencia de prensa por Erick Lonnis, director deportivo del club, quien detalló los ajustes que se realizan en la planilla.

El regreso de Rachid Chirino

El retorno del volante se da luego de finalizar su préstamo con San Carlos, equipo en el que tuvo un rendimiento destacado. La dirigencia valoró su aporte deportivo y la necesidad de fortalecer la zona ofensiva del equipo.

A Rachid Chirino le resta año y medio con Saprissa.

“Él terminó su préstamo y regresa por el rendimiento que tuvo, que fue sobresaliente. También pensando en la posibilidad de reforzar del mediocampo para adelante.

“Él tiene velocidad, manejo de la pelota y gol. Entonces, decidimos traerlo de nuevo a la institución. Él está muy contento y nosotros también”, expresó Lonnis.

A Rachid le resta año y medio de contrato con los tibaseños y el club norteño ya había anunciado el retorno al club dueño de su ficha.



Movimientos clave en el plantel

En la conferencia, Lonnis también se refirió a la continuidad de Vladimir Quesada como director técnico y una de las noticias que generó impacto fue el retiro del portero Esteban Alvarado.