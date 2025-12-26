Deportes

Saprissa confirma el regreso de Rachid Chirino para la próxima temporada

Saprissa anunció el retorno de una de sus figuras luego de su paso por San Carlos

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El Deportivo Saprissa confirmó el regreso de Rachid Chirino como parte de los movimientos previstos para la próxima temporada.

La información fue dada a conocer en conferencia de prensa por Erick Lonnis, director deportivo del club, quien detalló los ajustes que se realizan en la planilla.

El regreso de Rachid Chirino

El retorno del volante se da luego de finalizar su préstamo con San Carlos, equipo en el que tuvo un rendimiento destacado. La dirigencia valoró su aporte deportivo y la necesidad de fortalecer la zona ofensiva del equipo.

Rachid Chirino espera en poco tiempo ya estar en todas para darlo todo con Saprissa.
A Rachid Chirino le resta año y medio con Saprissa. (Johan Rojas Ortega)

“Él terminó su préstamo y regresa por el rendimiento que tuvo, que fue sobresaliente. También pensando en la posibilidad de reforzar del mediocampo para adelante.

“Él tiene velocidad, manejo de la pelota y gol. Entonces, decidimos traerlo de nuevo a la institución. Él está muy contento y nosotros también”, expresó Lonnis.

A Rachid le resta año y medio de contrato con los tibaseños y el club norteño ya había anunciado el retorno al club dueño de su ficha.

Logo del Deportivo Saprissa, tomado del sitio web Foro de Costa Rica. Rueda la bola

Movimientos clave en el plantel

En la conferencia, Lonnis también se refirió a la continuidad de Vladimir Quesada como director técnico y una de las noticias que generó impacto fue el retiro del portero Esteban Alvarado.

