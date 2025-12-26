Desde Panamá llegan noticias sobre el futuro de Gustavo Herrera en Saprissa

El delantero panameño Gustavo Herrera comenzaría el 2026 en un equipo fuera de Costa Rica.

Según el periodista José Miguel Domínguez, más conocido como “Chepe Bomba”, el destino de Tavitín estaría en Estados Unidos, según lo dio a conocer este viernes, en sus redes sociales.

“El delantero panameño Gustavo Herrera se convertiría en las próximas horas en nuevo futbolista del New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

“‘Tavitín’ arrancaría su periplo norteamericano en la MLS Next Pro, Liga de Expansión de Desarrollo”, informó el comunicador canalero.

El delantero Gustavo Herrera comenzaría el 2026 jugando en Estados Unidos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El paso de Gustavo Herrera en Costa Rica

Herrera fue uno de los refuerzos del Deportivo Saprissa para el torneo de Apertura 2025.

El jugador de 20 años, quien también defiende los colores de la Selección Sub-20 de Panamá sumó muy pocos minutos con el equipo tibaseño.

Apenas marcó un gol (contra Guadalupe) y estuvo en cancha durante 560 minutos, de acuerdo con la Unafut.