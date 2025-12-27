¿Fue Esteban Alvarado señalado injustamente? Expertos cuestionan las críticas contra el portero

El retiro de Esteban Alvarado del fútbol profesional ha sido tema de conversación en las últimas horas, principalmente por las críticas que recibió durante su último año con Saprissa y el momento que eligió para finalizar su carrera futbolística.

A pesar de haber conquistado seis títulos con el club, el guardameta fue señalado por errores puntuales en partidos del más reciente torneo ante Cartaginés, Herediano y Alajuelense, lo que influyó en la percepción de su cierre de carrera.

La defensa desde el arco

Luis Torres, exportero costarricense, consideró que Alvarado aún tenía condiciones para continuar en competencia.

“Yo siento que podía dar un poquitito más, todos sabemos la calidad que tiene Esteban. Lo que pasa es que acá y en cualquier parte del mundo, el portero falla y lo crucifican, pero falla un delantero debajo del marco y no pasa absolutamente nada”, expresó.

Esteban Alvarado consiguió seis títulos nacionales con Saprissa.

Torres recordó que, en muchas ocasiones, la responsabilidad recae únicamente sobre el guardameta. Como ejemplo, mencionó la semifinal entre Alajuelense y Liberia, en la que Fernando Lesme tuvo varias opciones claras frente a Byron Mora y erró, mientras que a Alvarado se le criticó con dureza por una jugada puntual ante Cartaginés.

El error como parte del juego

El exportero profundizó en la naturaleza de los errores en el puesto de portero.

“Yo lo veía jugando bien, pero se puede equivocar como cualquier otro portero. El guardameta no decide cuándo falla, son circunstancias, son situaciones de partidos, porque hay errores de ejecución y aspectos tácticos.

“Con Cartaginés fue un error de ejecución y el gol de Ronaldo Cisneros (Alajuelense), fue un error táctico porque fue de posicionamiento. Ese tipo de cosas suelen pasar, es súper normal, todos estamos expuestos a eso”, agregó.

El exportero, Luis Torres, no se guardó nada al hablar de Esteban Alvarado.

Torres compartió camerino con Alvarado en 2019 cuando coincidieron en Herediano, una etapa que le permitió conocerlo de cerca.

“Me demostró que tiene una capacidad mental muy fuerte y aprendí mucho de él porque los dos compartíamos ciertas cosas. No nos importaba el qué dirán”, recalcó.

Con el Team ganó dos títulos de Primera y dos Super Copas.

Un legado que va más allá del cierre

Para Torres, la presión constante obliga a los porteros a ser fuertes mentalmente y considera que Alvarado podía jugar al menos seis meses más.

No obstante, insistió en que se trata de una decisión personal y que su legado está claramente definido.

“El Guante de oro nadie se lo quita, lo que jugó en el AZ Alkmaar, de Países Bajos, o con el Trabzonspor de Turquía, los seis títulos nacionales con Saprissa, pero el fútbol no tiene memoria.

“Ahora todo el mundo se acuerda de lo que hizo en la final y para mí eso no debería de ser así porque dejó un gran legado”, mencionó.

Análisis desde la mirada periodística

El comentarista José Bustos coincidió en que el balance del último año de Alvarado no puede reducirse a los goles recibidos.

“Alvarado ha hecho muy buena labor. Lo de los goles, eso es fútbol y así como es señalado ahora, hay que manifestar cuántos partidos salvó, que fueron muchísimos, y determinantes. Inclusive, en torneos anteriores y cuando fue campeón Alajuelense y lesionado, fue figura”, recordó.

Bustos añadió que la situación de Saprissa debe analizarse de forma colectiva y señaló que otros clubes han realizado mayores inversiones en los últimos años.

José Bustos habló del rendimiento de Saprissa en los últimos años.

Además, consideró que muchos aficionados olvidan el aporte del guardameta en etapas anteriores y que el rendimiento del equipo no ha sido el ideal.

¿Un retiro precipitado?

El analista sostuvo que Alvarado tenía margen para continuar entre dos y tres años más y calificó la decisión como precipitada.

“El gran problema es que se le recarga a una persona lo que en el entorno no se venía preparando hace muchos años. Al final Alajuelense y Herediano han invertido bastante bien y principalmente la Liga con infraestructura y el CAR”, agregó.