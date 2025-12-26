Esteban Alvarado: exporteros costarricenses analizan su retiro y el legado que deja

El anuncio del retiro de Esteban Alvarado del fútbol profesional tomó por sorpresa a la afición de Saprissa y al entorno deportivo.

El guardameta cerró su carrera en medio de cuestionamientos tras el torneo Apertura 2025, aunque su trayectoria lo posiciona como uno de los porteros más relevantes del país.

Una carrera marcada por logros y experiencia

Para Álvaro Mesén, exportero de Alajuelense, la figura de Alvarado debe analizarse desde una perspectiva amplia.

Esteban Alvarado anunció su retiro este viernes en conferencia de prensa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Es de los porteros que ha logrado títulos, ha pasado por Mundiales y tiene una trayectoria que lo acredita entre los jugadores más destacados del país”, expresó.

Mesén destacó que Alvarado es el único guardameta costarricense que obtuvo el Guante de Oro (Copa Mundial Sub-20 de 2009), además de recordar su participación en procesos mundialistas y su recorrido internacional.

Una decisión personal más allá de la crítica

Sobre el retiro, Mesén señaló que se trata de una decisión personal.

“La decisión la toma en un momento muy importante porque ha logrado muchas cosas. Deportivamente, el rendimiento era bueno, entonces ya es una decisión muy de él.

Álvaro Mesén dio su opinión sobre la trayectoria de Esteban Alvarado. (JOHN DURAN/John Durán)

“No sé la valoración que pudo haber hecho. Yo no creo que la parte mediática o de presión hayan repercutido porque es un jugador que tiene mucha experiencia. No lo consideraría como parte de la decisión, pero me imagino que priorizó otras cosas personales”, agregó.

El peso de la presión y los errores recientes

Álvaro Fuentes, exportero de Saprissa, recordó que Alvarado mostró desde joven condiciones que anticiparon una carrera destacada y mencionó su paso por el AZ Alkmaar de Países Bajos.

“Si él tomó la decisión de retirarse, ojalá que la haya tomado tranquilo y sereno. Lamentablemente, se le podrían señalar un par de goles en esta final.

“Y creo que la presión mediática de esta final pudo haberle ayudado a tomar la decisión de dar un paso al lado y continuar la vida en otros senderos. Ahora podría ser como entrenador de porteros o como entrenador de un equipo”, señaló.

Luis Torres fue uno de los exporteros que habló con claridad sobre la salida de Esteban Alvarado. (Jeffrey_Zamora)

Fuentes añadió que la edad del guardameta es adecuada para cerrar su carrera y que los errores recientes no pueden borrar sus aportes al fútbol costarricense.

El factor físico y el momento del retiro

Luis Torres, exportero de Herediano y actual preparador de porteros de Puntarenas, coincidió en que la edad fue un elemento clave.

“Después de cierta edad uno comienza a analizar ciertas situaciones en el fútbol y no es lo mismo una recuperación a los 24 o 25 años que después de los 34 o 35; eso implica mucho cuidado tanto dentro como fuera de la cancha, implica también el descanso y la hidratación”, explicó.

Torres consideró que, aunque el contexto de la final pudo influir, Alvarado aún tenía margen para aportar más por su calidad y experiencia.

“Todos sabemos la calidad que tiene Esteban”, agregó.

La voz de un colega que compartió camerino

En una entrevista con La Teja, el portero Leonel Moreira, quien juega para el Sporting FC, se refirió al retiro del ahora excancerbero:

“Fui uno de los que compartió camerino con Esteban; fueron muchos partidos y concentraciones, a nivel de clubes y de la Selección.

“La carrera que ha hecho ha sido formidable, fue de los primeros porteros que dio el salto a nivel internacional y nos abrió las puertas a otros que hemos tenido la dicha de salir del país”, comentó.

Leonel Moreira compartió camerino con Esteban Alvarado. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Moreira también destacó las cualidades de Alvarado más allá de la cancha.

“Ha sido un referente; de los porteros que están jóvenes y los que lo conocemos, sabemos la clase de persona que es”, dijo.