Portero llena de elogios a Esteban Alvarado: “La carrera que ha hecho ha sido formidable”

Una noticia tambaleó al ambiente futbolero del país este viernes, cuando se anunció el retiro del portero Esteban Alvarado, de 36 años.

El ahora exportero del Saprissa dio a conocer que colgará los tacos, después de 18 años de carrera en Costa Rica y el extranjero, para dedicarse a proyectos personales.

La noticia del retiro del arquero de Siquirres sorprendió a todos y uno de sus excompañeros en el Herediano habló de la carrera del guardameta.

Leonel Moreira compartió con Esteban Alvarado en Herediano y la Selección Nacional. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Sentidas palabras hacia Esteban Alvarado

En una entrevista con La Teja, el portero Leonel Moreira, quien juega para el Sporting FC se refirió al retiro del ahora excancerbero:

“Fui uno de los que compartió camerino con Esteban, fueron muchos partidos y concentraciones, a nivel de clubes y de la Selección.

“La carrera que ha hecho ha sido formidable, fue de los primeros porteros que dio el salto a nivel internacional y nos abrió las puertas a otros que hemos tenido la dicha de salir del país”, comentó.

Esteban Alvarado anunció su retiro del fútbol profesional. Foto: prensa Saprissa. (DiegoPicadoV/Foto: prensa Saprissa.)

Moreira también destacó las cualidades de Alvarado más allá de la cancha.

“Ha sido un referente, de los porteros que están jóvenes y los que lo conocemos sabemos la clase de persona que es”, dijo.