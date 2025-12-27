El jugador de Saprissa, Kenay Myrie, fue destacado entre los laterales más completos del mundo

El lateral derecho Kenay Myrie, jugador de Saprissa, fue incluido por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) en su informe “Scouting Report 2025” como uno de los laterales Sub 20 más completos a nivel mundial.

El club compartió la noticia tras la difusión del estudio, presentado este mes.

LEA MÁS: Estos son los porteros que suenan en Saprissa tras el retiro de Esteban Alvarado

El documento analiza a futbolistas menores de 20 años fuera de las cinco ligas más importantes del mundo y los clasifica en distintas categorías de rendimiento.

Kenay Myrie apareció en lista entre los mejores. (Jose Cordero/José Cordero)

Myrie aparece en la lista de “well rounded wide backs”, una categoría que reúne a laterales integrales por su impacto global en el juego.

Los criterios que respaldan su elección

El escalafón del CIES se construye a partir de datos estadísticos en una escala de 0 a 100, considerando rendimiento defensivo, ofensivo, físico e impacto en el juego. Myrie ocupa la octava posición del listado con una calificación de 75.3.

LEA MÁS: ¿Fue Esteban Alvarado señalado injustamente? Expertos cuestionan las críticas contra el portero

También se evaluaron aspectos como juego aéreo, recuperación, duelos individuales, distribución, creación de oportunidades y finalización, elementos en los que el defensor mostró regularidad.

Una lista con clubes europeos

El informe, elaborado con datos de la empresa sueca Impect, especializada en análisis avanzado de rendimiento, coloca a Myrie junto a futbolistas de clubes como AZ Alkmaar, Feyenoord y Twente, además de equipos de Polonia, Suecia y Croacia.