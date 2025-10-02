Kenay Myrie y Alberth Barahona reaparecen en los entrenamientos del Saprissa

Los jugadores del Saprissa Alberth Barahona y Kenay Myrie reaparecieron con el primer equipo. Facebook Saprissa. (Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

Los jugadores Kenay Myrie y Alberth Barahona reaparecieron en los entrenamientos del Saprissa.

Este jueves, el club morado hizo una emotiva publicación en sus redes sociales y en ella se aprecia a los dos futbolistas, que han estado fuera del primer equipo por diversas situaciones de salud.

Recordemos que Kenay sufrió un esguince en su tobillo derecho; mientras que Alberth estuvo hospitalizado por mareos y un malestar en su pecho.

LEA MÁS: Ricardo Blanco, jugador del Deportivo Saprissa, recibe una importante noticia

Los jugadores del Saprissa Alberth Barahona y Kenay Myrie reaparecieron con el primer equipo morado. Facebook Saprissa. (Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

Los jugadores saprissistas compartieron con miembros de la Fundación Esdras y también con Ferdinand Solano, quien es bicampeón Centroamericano de Atletismo.

Además, estuvieron con adultos mayores, por la semana del adulto mayor y festejaron con don Antonio Sequeira, quien llegó a los 100 añitos y saludaron a Brandon Cháves, un morado de puro corazón.

LEA MÁS: Gustavo Herrera brilla en el Mundial Sub-20, ¿se ilusionan los saprissistas con su regreso?

En la jornada 12, Saprissa visitará el Carlos Ugalde, para enfrentar al San Carlos de Wálter Centeno y en la fecha 13 se jugará el clásico ante Alajuelense, el 19 de octubre.