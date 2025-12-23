Presidente del Olimpia de Paraguay le tira con todo al San Miguelito por las negociaciones de Tomás Rodríguez

La novela entre el Olimpia de Paraguay y el Sporting San Miguelito, por la contratación del delantero Tomás Rodríguez, quien estaría llegando al Saprissa suma un nuevo capítulo.

El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba conversó con Rodrigo Nogues y el sudamericano tiró con todo a la dirigencia del San Miguelito, por las negociaciones fallidas en torno al atacante canalero.

“Nos bajamos (del fichaje por el panameño Tomás Rodríguez). Son un mamarracho (Sporting San Miguelito). Son una vergüenza.

Rodrigo Nogues, presidente del Olimpia de Paraguay le tiró con todo al Sporting San Miguelito, por las negociacioones de Tomás Rodríguez.

“Hace seis días (de Sporting San Miguelito) nos hicieron una propuesta como si fuese que traemos al goleador de la liga argentina”, afirmó Nogues.

Las declaraciones del presidente del Olimpia

Nogue siguió tirando y destacó que estaban ilusionados por la llegada de Tomás y que su vinculación al Olimpia le iba a ayudar a su crecimiento.

“Una total falta de respeto la gente de Sporting San Miguelito cómo llevaron la negociación; sin contestar emails, sin contestar mensajes, sin dar respuestas claras. Una absoluta vergüenza.

Tomás Rodríguez sería el nuevo jugador del Deportivo Saprissa.

“No sé si sirve (que Tomás quiera ir a Olimpia). Si el club no lo libera, no se puede hacer nada. Ya estamos avanzando con otro nueve. Lastimosamente”, comentó.