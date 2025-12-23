¿Por qué el delantero Tomás Rodríguez llegará a Saprissa si tenía todo listo para jugar en Paraguay?

El primer refuerzo del Deportivo Saprissa para el torneo de Clausura 2026 estaría llegando este martes a Costa Rica.

Se trata del delantero panameño Tomás Rodríguez, quien, al parecer, finalmente se vinculará al cuadro morado, cuando todo parecía indicar que se convertiría en jugador del Olimpia de Paraguay, de acuerdo con el periodista José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”.

En las últimas horas, el medio paraguayo ABC Deportes, afirmó que las negociaciones con el club guaraní se cayeron porque en medio surgieron diferencias con respecto al premio del Mundial, en caso de que el jugador sea convocado para la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica.

Tomás Rodríguez, jugador del Sporting San Miguelito llegaría a Costa Rica este martes, para vincularse a Saprissa. Foto: Instagram Tomás Rodríguez. (Instagram Tomás Rodríguez/Instagram Tomás Rodríguez)

Lo que pasó con Tomás Rodríguez

El periodista paraguayo Chipi Vera, quien labora para ABC Deportes dio a conocer que hubo dos detalles los que hicieron que Olimpia terminara las negociaciones.

El primero fue que en Panamá se filtró la información sobre el supuesto pase del futbolista y un equipo tico, en este caso Saprissa cuadruplicó la oferta.

Por otro lado, el Sporting San Miguelito, dueño de la ficha del atacante dio una nueva oferta en la que exigía al Olimpia ceder todos los derechos económicos de FIFA en caso de una eventual convocatoria al Mundial 2026 y el club guaraní no aceptó.

Recordemos que la participación de un jugador en el Mundial deja a los clubes pertenecientes cerca de 250 millones de colones con solo estar en la primera fase, si se avanza, el premio irá creciendo.