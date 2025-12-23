Deportes

Hijo de Gerald Drummond se va del Saprissa y se une a otro equipo de primera división

Ethan Drummond quien juega como mediocampista tendrá la oportunidad de sumar minutos en un equipo de primera división

Por Yenci Aguilar Arroyo

El futbolista Ethan Drummond, quien juega como mediocampista se convierte en el sexto refuerzo de Pérez Zeledón para el torneo de Clausura 2026.

“Llega libre y firmó por un año (dos torneos cortos), es decir hasta el 31 de diciembre del 2026″, destacó el equipo a través de su departamento de prensa.

Drummond era parte de las divisiones menores del Saprissa y no continuará en el equipo morado.

Ethan Drummond, exjugador del Saprissa que reforzará al Pérez Zeledón. Foto: prensa PZ. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)

El paso de Ethan Drummond por Saprissa

El muchacho, hijo del exjugador Gerald Drummond se vinculó al Deportivo Saprissa a los 17 años y formaba parte de las divisiones menores del equipo morado.

En el torneo recién finalizado, Drummond fue tomado en cuenta para hacer la pretemporada con el primer equipo, pero no logró sumar minutos dentro del equipo que dirige Vladimir Quesada.

