Exvolante del Herediano se convierte en el quinto refuerzo de Pérez Zeledón

“El jugador llega libre y firmó por un año″, informó Pérez Zeledón este lunes sobre el exjugador del Herediano

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal de Pérez Zeledón presentó a su quinto refuerzo para el torneo de Clausura 2026.

Este lunes, los guerreros oficializaron la llegada del volante tico - hondureño Joshua Canales, quien llega al equipo generaleño luego de su paso por el Aucas, de la primera división de Ecuador.

“El jugador llega libre y firmó por un año (dos torneos cortos), es decir hasta el 31 de diciembre de 2026″, informó Pérez este lunes.

Joshua Canales le bastaron pocos minutos para mandarse con doblete.
Joshua Canales es el nuevo jugador de Pérez Zeledón. Foto: Prensa CSH.

La trayectoria de Joshua Canales

Canales debutó como jugador en el 2019, cuando jugaba para Carmelita, club de la Liga de Ascenso.

Luego, tuvo paso por el fútbol mexicano, en donde vistió la camiseta de equipos como el Querétaro, Tlaxcala y Celaya.

El año pasado, el jugador de 25 años llegó a Herediano y a mediados del 2024 fue cedido al Santos de Guápiles.

Yenci Aguilar Arroyo

