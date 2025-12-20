Pérez Zeledón anuncia las nuevas incorporaciones de su equipo

Pérez Zeledón viene de un torneo de Apertura 2025 en el que compitió hasta la última jornada por buscar meterse dentro de los cuatro semifinalistas, por lo que ahora anunció sus nuevos refuerzos de cara al semestre que viene.

Los generaleños informaron de la llegada de Andrey Soto, extremo de 22 años que viene de San Carlos, y de Kenneth Carvajal, desde Guadalupe, para la lateral derecha del conjunto del Chuleta Orozco.

Andrey Soto es uno de los nuevos refuerzos de Pérez Zeledón (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Los del sur ya han presentado cuatro fichajes de cara al siguiente torneo, ya que Máximo Ezequiel Pereira y Miguel Ajú fueron recientemente incorporados a la institución para el 2026.

Los sureños se quedaron a las puertas de conseguir la clasificación a la siguiente ronda del campeonato; no obstante, en la última fecha necesitaban ganarle a Herediano y una derrota de Liberia en Cartago, cosas que no sucedieron, por lo que terminaron en la sexta casilla de la tabla general del Apertura 2025.

Pérez Zeledón sumó 23 unidades en la fase regular del campeonato luego de seis victorias, cinco empates y siete derrotas, quedando a cuatro unidades del cuarto puesto y a diez del último lugar, San Carlos.