Deportes

CCSS demostró con cuál equipo va para la final entre Alajuelense y Saprissa y calentó a las dos aficiones

Mensaje de la CCSS en redes sociales calentó el ambiente previo al clásico

Por Alejandra Morales

La persona que maneja las redes sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no pudo ocultar sus colores en una publicación que hizo la mañana de este sábado y que calentó a las aficiones de Alajuelense y Saprissa previo a la final de esta noche.

El mensaje dejó claro que el community manager es morado y logró lo que buscaba: generar comentarios a favor y en contra entre los aficionados de ambos equipos.

Desayunen bien (agregó una imagen de un huevo frito) que es fundamental para estar saludables, hagan actividad física… y que pase lo que tenga que pasar en la noche; que gane Saprissa o que pierda La Liga”, publicó a las 9 a. m.

Como era de esperarse, la publicación tenía miles de comentarios, muchos en contra, de manudos alegando que una institución con la CCSS no debería tomar postura y otro montón de morados aprobando el comentario.

Otros lo tomaron por el vacilón, como Carlos Estrada, que puso: "Si a la Caja le sirve que gane Saprisssa, para ver si le paga lo que les debe".

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa acapara la atención este domingo 19 de octubre.
Mensaje en redes calentó el ambiente previo al clásico entre Alajuelense y Saprissa.
Mensaje en redes calentó el ambiente previo al clásico. Foto: CCSS
Mensaje en redes calentó el ambiente previo al clásico. Foto: CCSS ( CCSS/CCSS)

Clásico decisivo

La Liga está a las puertas de ganar la tan ansiada copa 31, mientras que Saprissa busca forzar una gran final, ya que, si gana, el campeonato se extendería a dos partidos más.

El encuentro será este sábado a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto, donde se espera un ambiente cargado de tensión y pasión futbolera.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

