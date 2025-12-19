Papá desea que la Liga gane la 31 para que su hijo que murió en tragedia celebre desde el cielo

Este sábado, cientos de liguistas estarán cruzando los dedos para que finalmente llegue la anhelada copa 31 y entre ellos hay un aficionado que desea que el equipo rojinegro sea campeón por un motivo muy especial.

Se trata de Rubén Chamorro, quien sueña con que la Liga alce el trofeo para que su amado hijo, Josué Chamorro, de 12 años, pueda celebrar ese triunfo desde el cielo.

Josué era un aficionado manudo de hueso colorado que, lamentablemente, perdió la vida en un trágico accidente acuático ocurrido el pasado domingo 23 de marzo.

“El sueño de él era que la Liga quedara campeona después de tantos años, incluso él dejó una bandera aquí que tenía lista para celebrar, porque esperaba que la Liga saliera campeona, sobre todo en diciembre”, contó Rubén.

La tragedia que aún tiene a esta familia alajuelense con el corazón hecho pedazos tuvo lugar en Puerto Viejo de Sarapiquí, durante un paseo en el río Sarapiquí.

Josué (en el centro) amaba ir al estadio con su papá y su hermano Caleb. Foto autorizada por Rubén Chamorro. (cortesia/Josué Chamorro, niño aficionado de la Liga que murió ahogado. Foto autorizada por Rubén Chamorro.)

De acuerdo con la versión brindada por las autoridades, al parecer, Josué se estaba bañando en el río cuando en un momento dado fue arrastrado por la corriente del río.

La Cruz Roja inició una intensa búsqueda ese mismo día, pero fue hasta la mañana siguiente que los rescatistas dieron con el cuerpo del niño.

Todas las victorias son para él

Don Rubén contó que su hijo era un verdadero apasionado de la Liga, para él no había equipo más grande y por eso disfrutaba muchísimo cada vez que iba al estadio junto a su papá y su hermanito Caleb, de 9 años.

Por ese motivo es que Chamorro por siempre asociará el recuerdo de su hijo con el club rojinegro.

“Vieras que cada partido que la Liga juega se lo dedico a él, como los partido contra el Olimpia y contra el Xelajú. Siempre que la Liga gana yo pongo, en el estado de WhatsApp o en el Facebook, que esa victoria es para mi hijo, que está apoyándolos desde el cielo, entonces todo triunfo de la Liga se lo dedicó a él”.

Josué junto a su hermano Caleb, de 9 años. Foto autorizada por Rubén Chamorro. (cortesia/Josué Chamorro, niño aficionado de la Liga que murió ahogado. Foto autorizada por Rubén Chamorro.)

La última vez que Josué celebró una victoria de la Liga junto a su papá fue en el pasado mes de marzo, cuando el conjunto erizo se coronó campeón del torneo Copa, al derrotar a Puntarenas.

Celebración sería un homenaje

Chamorro contó que desde hace varios años Josué deseaba que la Liga ganara el campeonato nacional, pues quería celebrar en las calles de la provincia junto a los demás aficionados.

“Siempre me decía: ‘Papá, cuando La Liga sea campeona vamos a celebrar ahí en la iglesia de La Agonía’, porque nosotros vivimos cerca, entonces él me decía que teníamos que ir a celebrar con la afición, pero no se nos dio”.

Para Rubén, la final de este sábado contra Saprissa significa una oportunidad inigualable para que se cumpla el sueño de Josué, quien celebraría esa victoria desde el cielo.

Esta es la bandera que Josué tenía lista para celebrar un campeonato de la Liga. Foto autorizada por Rubén Chamorro. (cortesia/Josué Chamorro, niño aficionado de la Liga que murió ahogado. Foto autorizada por Rubén Chamorro.)

“Le dije a mi hijo menor que si la Liga queda campeona que vamos a ir a celebrar a La Agonía y vamos a llevar la bandera y la fotito que tenemos de Josué, para que sea como un homenaje para él. Ya tengo planeado hacerme una camisa con la foto de él, porque yo quiero que él este ahí presente”.

Una época muy difícil

La esperanza que tiene este papá de que la Liga cumpla el sueño de su hijo se ve contrastada por el sentimiento de tristeza que a veces toma su corazón al recordar que Josué no estará junto a su familia para celebrar esta época festiva de fin de año.

“Vieras cómo me ha costado, porque en esta esta época, el 28 de diciembre, se cumple un año de que fuimos al Parque de Diversiones y ese fue el último día que disfrutó ahí, y recuerdo mucho ese día”.

Chamorro dijo que lo único que lo ha sostenido es la ayuda de Dios y los hermosos recuerdos que conserva de Josué.

“Dios me ha dado mucha fortaleza, pero es un dolor que nunca se va a acabar, mi hijo siempre va estar en mi corazón y siempre lo recordaré. Hay cosas que a veces uno recuerda y como ser humano uno empieza a llorar, pero más que todos son los recuerdos bonitos que tengo de él”.