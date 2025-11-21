Aficionado de Alajuelense retó a los golpes a Claudia Ciccia y otro exfutbolista lo defendió

Claudio Ciccia habría sido víctima de una horrible agresión verbal y hasta fue retado a los golpes este jueves por un aficionado de Liga Deportiva Alajuelense tras el pitazo final del juego entre rojinegros y el Club Sport Cartaginés.

Molesto por el empate a cero con que terminó el partido, el manudo la emprendió contra Claudio mientras el excomentarista de Teletica Deportes estaba al aire en Columbia. El altercado enojó tanto al exjugador Andrey Campos, quien defendió a su colega y amigo.

LEA MÁS: Siguen los cambios en radio Columbia tras la llegada de Claudio Ciccia

Al momento de la penosa situación, Ciccia y Campos compartían micrófonos en la transmisión deportiva del juego, según contó Andrey este viernes en el programa Vis10n.

Claudio Ciccia dejó Teletica hace unos meses para irse a Columbia. Fotografía: Instagram Claudio Ciccia. (Instagram/Instagram)

“Casi tengo que pelear por Ciccia”

“Tuve que defenderlo al final. Casi tengo que pelear por Ciccia”, dijo Campos en el programa deportivo que presenta al lado de Atim Roper antes de contar con detalle cómo se dieron las cosas.

Mencionó que Claudio estaba haciendo sus comentarios en la transmisión desde el palco de prensa del reducto manudo, pero como el sitio está tan cercano al público, un aficionado se aprovechó de eso y descargó su furia por el fracaso rojinegro contra Ciccia.

“Pasó un señor ofendiéndolo (a Claudio) feísimo y yo callado, pero me empezó a dar cólera. Gente atrevida en el estadio que se empieza a acercar donde está el palco de prensa, que nada tienen que hacer ahí”, afirmó Andrey.

LEA MÁS: Yashin Quesada habló claro tras su salida de las transmisiones deportivas de Columbia

Un “señor grande”

Destacó que el agresor era un “señor grande”, dando a entender que se trataba de una persona adulta mayor que se valió de eso para evitar una confrontación con Ciccia o con quien se atreviera a defender al ahora encargado de Deportivas Columbia.

“Como la Liga no ganó, venía bravísimo por el parón (por la Selección) y la agarró con Claudio. Empezó a decirle un montón de malas palabras, pero de aquí a ahí (señaló una corta distancia) y Claudio estaba con los audífonos.

“Yo sí tenía un audífono suelto y yo escuchando y escuchando a este señor. Pero era con Claudio. A mí me dio un colerón porque es un señor grande y si uno se altera y le pega, termina en la cárcel y él sí tiene la potestad de venir en la pura cara suya (a decirle de todo). ¡Vieras qué señor más maleducado!”, continuó Andrey.

Claudio Ciccia lidera las transmisiones de fútbol de Columbia. Fotografía: Diana Méndez. (Diana Mendez)

LEA MÁS: Claudio Ciccia se hace sentir al llegar a Columbia y toca a uno de los pesos pesados de la emisora

La lección que le quería dar Andrey Campos

Lo que él quería, dijo, era darle una lección al agresor de que nadie está en el derecho de ofender “solo porque le da la gana”.

“No era ni en la cancha, estás trabajando y no se justifica y menos el irrespeto, no va. Y sí, le dije que era un cobarde porque sabe perfectamente que (uno) no puede hacer nada; por eso vienen y ofenden en la pura cara como si tuviera el derecho de hacerlo. Ojalá le llegue este mensaje a ese señor porque qué mal educado, qué nefasto escuchar a una persona ofender en la misma cara de la otra. ¿Qué, me vas a pegar?, ¿me vas a pegar?, decía. Muy corriente” agregó Andrey.

Andrey Campos contó la situación en el programa Vis10n de este viernes. (redes/Facebook)

Andrey mencionó que la frustración por un resultado no justifica conductas tan penosas como las que protagonizó el aficionado rojinegro.

Recordemos que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en el estadio Alejandro Morera Soto, en otra ocasión, jugadores de Saprissa que no habían sido convocados para el partido y que lo vieron desde la gradería fueron agredidos por aficionados rojinegros, quienes no soportan ver a gente de otros equipos o hasta neutrales en su casa.

LEA MÁS: Claudio Ciccia dejó Teletica para asumir un puestazo en otro afamado medio