Desde Panamá llegan noticias de Tomás Rodríguez, el delantero que suena para Saprissa

Hace unos días trascendió que el delantero Tomás Rodríguez sería nuevo jugador del Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo

Todo parece indicar que el delantero Tomás Rodríguez no jugará con el Deportivo Saprissa.

Según reportó el periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como “Chepe Bomba”, el delantero de la Selección de Panamá tendría todo listo para vincularse al Olimpia de Paraguay.

Según informó Chepe Bomba, Tomás tiene dos días de que no entrena con Sporting San Miguelito.

Tomás Rodríguez suena como refuerzo del Saprissa
Tomás Rodríguez, jugador del Sporting San Miguelito no llegaría a Saprissa. Foto: Instagram Tomás Rodríguez. (Instagram Tomás Rodríguez/Instagram Tomás Rodríguez)

“Se espera el movimiento por parte del Sporting San Miguelito en las próximas horas para cerrar con Olimpia. Equipos de la MLS tienen en la mira a Tomás, pero este solo quiere Olimpia”, citó el comunicador en sus redes sociales.

La posible llegada de Tomás Rodríguez a Saprissa

En días pasados, el gerente del Sporting San Miguelito, Gabriel “Gavilán” Gómez dijo que las negociaciones para que el “9″ se convirtiera en jugador morado ya estaban avanzadas.

“Lo de Tomás y Saprissa viene desde hace mucho tiempo, no es que se entrometen y aparecen el lunes; desde hace rato se viene de Saprissa y Tomás, pero en su momento él, en el agradecimiento con Monagas, decidió quedarse y cumplir el convenio con ellos, pero hace dos semanas nos sentamos a ver el futuro y nace esa posibilidad del Saprissa, hablamos con Erick Lonis y estando Tomás ahí, en altavoz, él da la palabra de que se le dé la oportunidad en Saprissa”.

“Hace dos semanas se volvió a retomar esa posibilidad de Tomás de irse a Saprissa; él, al dar su palabra, se avanzó tanto que está casi todo listo en el tema de documentación, etc.”, dijo Gavilán Gómez.

