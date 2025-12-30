Chepe Bomba: “Tomás Rodríguez marcará época en Saprissa; que Alajuelense se amarre los cinturones”

Tomás Rodríguez es, de forma oficial, nuevo delantero del Deportivo Saprissa, pese a todos los rumores y diversas declaraciones de que el delantero panameño acabaría en el Olimpia de Paraguay.

Semanas atrás, el fichaje parecía caerse por el interés del conjunto guaraní; no obstante, se terminó desvaneciendo el fichaje, a pesar de las declaraciones del padre, quien, abiertamente, reconoció que no querían a Tomás en el Saprissa, pues preferían el traspaso a Sudamérica.

El atacante de la Selección Nacional de Panamá llega en condición de préstamo al club tibaseño desde el Sporting San Miguelito por un año.

Chepe Bomba asegura que Tomás Rodríguez marcará época en Saprissa. (José Miguel Domínguez/José Miguel Domínguez)

Periodista panameño ilusiona a los morados y hasta lanza una advertencia clara a Alajuelense de cara al 2026

En La Teja conversamos directamente con el comunicador canalero, José Miguel Domínguez, mejor conocido como Chepe Bomba, quien afirma que es un tremendo fichaje para el Monstruo y, de paso, advierte a Liga Deportiva Alajuelense sobre que su reinado en el fútbol tico como en el centroamericano corre peligro con la llegada de esta nueva incorporación al conjunto tibaseño.

“La Liga Deportiva Alajuelense que se amarre los cinturones y les digo a los saprissistas con lo que van a ver en cancha; es un futbolista que va a marcar época en el breve tiempo que va a estar en Costa Rica”, afirmó Chepe Bomba en una entrevista con La Teja.

Sobre cómo juega Rodríguez, el periodista canalero comentó algunas características del atacante morado para el 2026.

Tomás Rodríguez es el nuevo delantero del Saprissa. (Foto: Instagram Tomás Rodríguez./Foto: Instagram Tomás Rodríguez.)

“Marca goles, asiste, hace jugar, juega por izquierda, juega por derecha, juega de nueve, de falso nueve, tiene una técnica impecable, pues viene del futsala, así que tiene mucha calidad en el uno contra uno; en asistencias da pases mortales, da cuchillazos en los pases. Es un jugador completísimo, hombre de selección que va a marcar un juego colectivo importante para Saprissa”, añadió.

Chepe Bomba se mojó y aseguró que Saprissa va a ser campeón con Tomás Rodríguez en caso de que logren darle el encaje correcto al atacante.

“Si Saprissa logra darle a este futbolista un ecosistema de un buen juego colectivo, el Saprissa es campeón y este jugador la va a romper y no es vende humo, Tomás Rodríguez es un jugadorazo, creo que hay que aplaudirle a Sporting San Miguelito este trabajo junto con Saprissa. Más allá del tema de Olimpia, va a ganar muy bien en Saprissa y va a tener ese reto mayúsculo de derrotar a Herediano y a Liga Deportiva Alajuelense. Saprissa está llevándose a un tremendo delantero, el próximo nueve de Panamá”, afirmó.

José Miguel Domínguez explicó las diferencias de Gustavo Herrera con Rodríguez para aclarar la incertidumbre de algunos morados con este refuerzo.

“Tomás Rodríguez es ya un delantero contrastado, un delantero ya hecho, un hombre que ya ha vestido la camisa de la selección; es un hombre que está en otro nivel. Gustavo, bueno, va en su crecimiento, va a convertirse en un gran delantero, pero es una gran promesa. Tomás es una realidad y yo creo que por ese contexto Tomás va a hacer lo que tiene que hacer en Costa Rica; es alguien formado y con más criterio, ya jugó en Sudamérica, lo quiso Olimpia, en Chipre, Bielorusia, MLS, pero él quiso ser morado”, explicó Chepe.

Tomás Rodríguez llega al Saprissa por un periodo de un año a préstamo (Foto: Instagram Tomás Rodríguez. /Foto: Instagram Tomás Rodríguez.)

Sobre la polémica con el papá, Chepe Bomba salió en defensa del jugador canalero que fue anunciado este lunes por el club tibaseño.

“Yo creo que el jugador nunca habló; hay algo que es una realidad, todo mundo habló, la prensa habló, en Saprissa hablaron, los periodistas de Costa Rica hablaron, los panameños, el entorno, pero Tomás no dijo nada de su boca. Mientras el jugador no hable y explique que sí quería ir, que manejó la información de que el jugador había decidido ir a Saprissa más allá de los cantos de sirena del entorno, Tomás nunca dudó de ponerse la elástica morada”, acotó el periodista.

Tradicional a su estilo polémico, Chepe Bomba le tiró duro a Alajuelense, advirtiendo que se acabó su reinado con la llegada del atacante canalero al Saprissa.

“Él va a romper los paradigmas, se le acabó el tiempo ya, nada más llegaron a 31 la Liga Deportiva Alajuelense, ya de ahí no aumentan más porque Saprissa viene con la 41, 42, 43, con muchos títulos porque va a ser una época dorada con Tomás Rodríguez, que es una realidad futbolísticamente hablando”, sentenció Domínguez.