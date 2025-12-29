Periodistas deportivos eligen al mejor jugador del semestre y un futbolista de Alajuelense fue el que pegó la sorpresa

El semestre de ensueño que tuvo Alajuelense hizo que uno de sus futbolistas fuera elegido, por algunos de los periodistas deportivos del país, como el mejor del torneo, aunque no fue el único que pulseó la distinción.

La Liga conquistó el cetro de campeón nacional tras quedar como líder del campeonato nacional con 40 unidades, tras doce victorias, cuatro empates y solo dos derrotas (una ante Herediano y en su visita a Pérez Zeledón), por lo que los manudos tuvieron más de un jugador destacado a lo largo del semestre.

Periodistas nacionales pusieron a jugadores de Alajuelense como los mejores del pasado semestre. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En las instancias definitivas tuvieron que lidiar con Liberia en semis y con Saprissa en la final, teniendo varias figuras como Alejandro Bran y Bayron Mora, este último como un inesperado protagonista tras la lesión de Wasington Ortega.

Además del campeonato nacional, el León también consiguió su tercera copa Centroamericana en fila, tras despachar al Motagua y al Olimpia de Honduras en cuartos y semis. Ambos cerrando de visita y en ellas, la figura fue Ortega.

De la misma manera despachó al Xelajú de Guatemala, a domicilio y en penales.

En esa fase le tocó a Mora vestirse de héroe en la tanda de penales en Guatemala.

Celso Borges, quizás con menos focos estos seis meses, fue el encargado de levantar las copas como el capitán y hombre clave en la media cancha; mientras que Alexis Gamboa lideró la zaga manuda, siendo el subcapitán del equipo cuando no estaba el 5 en cancha.

Alexis Gamboa fue el jugador con más menciones al mejor del semestre por parte de los periodistas consultados (Concacaf.com/Concacaf.com)

Además de los dos torneos pesados como lo fueron el local y el internacional, los manudos conquistaron la Recopa antes del inicio del campeonato nacional, tras vencer al Club Sport Herediano 1-0 a un solo juego que se disputó en la cancha del Fello Meza de Cartago. En ese encuentro, los manudos ganaron con el solitario tanto de Alexis Gamboa.

Periodistas deportivos eligen al mejor jugador del semestre

Teniendo en claro todo ese panorama, en La Teja hablamos con algunos periodistas deportivos muy reconocidos en el país para conocer sus diversos criterios sobre el jugador más destacado del semestre pasado.

Yashin Quesada fue el primero en mojarse. Para el experimentado comunicador el mejor del semestre fue un defensor central.

“Alexis Gamboa fue el mejor central de todo el campeonato, terminó ganándose la titularidad en la selección nacional, fue superconstante y siempre tuvo alta calificación en cada juego”, afirmó Quesada ante la consulta de La Teja.

Washington Ortega y Bayron Mora fueron claves en el semestre de éxitos manudos (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Maynor Solano opinó igual que Quesada.

“Considero que fue Alexis Gamboa; el defensa de Alajuelense fue pieza fundamental del equipo en todas las competencias. Además, fue uno de los jugadores que más minutos sumó en el torneo. Demostró firmeza, aplomo, liderazgo, seguridad y una madurez excepcional en el campo”, aseguró Solano.

Mismo criterio tuvo Rodoldo Mora, de Deportes Repretel.

“Creo que fue Alexis Gamboa quien tuvo el mejor torneo desde que llegó a la Liga. Sostuvo a Kendall Watson en la final. Bien en el juego aéreo y abajo muy seguro. Estuvo sano la mayoría del torneo”, acotó Mora, que también dijo que a Washington Ortega lo mató la lesión al cierre del semestre para competir por esa distinción.

Celso Borges fue el encargado de levantar los trofeos conquistados por Alajuelense como el capitán del equipo. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

Premios secundarios

De los cinco periodistas deportivos a los que les consultamos, tres votaron por Gamboa y los otros dos por otros dos futbolistas distintos, eso sí, también de la Liga.

Harrick McLean, narrador de Radio Monumental, fue uno de ellos, pero en vez de Gamboa eligió al hijo de Alexandre Guimaraes.

“Yo creo que el mejor del torneo fue Celso Borges. Fue el motor de la Liga Deportiva Alajuelense; me parece que él fue el auxiliar de Óscar Ramírez en la cancha”, comentó McLean.

Mientras que Eduardo Baldares, narrador de Columbia, dividió su reconocimiento.

“Yo el premio se lo daría compartido a los dos porteros de Liga Deportiva Alajuelense, a uno por la regularidad y al otro por la excelencia como suplente. Creo que entre los dos blindaron la portería muy bien, uno en temporada regular y el otro en la recta final del certamen; yo lo daría en conjunto portería de Alajuelense, Washington Ortega y Bayron Mora”, comentó Baldares.