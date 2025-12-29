(Video) Hijo de Roger Rojas se jaló un golazo que hasta le sacó hasta las lágrimas a su papá

El exdelantero de Liga Deportiva Alajuelense, Roger Rojas, publicó un tremendo gol de su hijo en las categorías inferiores del Olimpia de Honduras, al punto que el catracho afirmó que se le salieron las lágrimas al ver a su hijo marcar tal anotación.

Róger Rojas compartió el gran gol de su hijo en las categorías inferiores del Olimpia (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“Gracias hijo, por regalarnos estos lindos momentos. Lágrimas se me corrieron hoy al verte anotar ese bonito gol”, compartió Rojas en sus redes sociales con el tanto de su hijo.

El niño de Roger aprovechó una pelota por banda que venía picando y de seguido disparó cruzado, bañando al arquero, para así concretar un gran gol con el Olimpia en las ligas menores de los leones hondureños.