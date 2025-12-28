Deportes

¿Diego Campos al Cartaginés? Dirigencia brumosa rompe el silencio sobre negociaciones

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, aclaró los rumores sobre posibles negociaciones con Diego Campos

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El nombre de Diego Campos comenzó a tomar fuerza en la Vieja Metrópoli, luego de que surgieran rumores sobre un posible interés del Cartaginés por el delantero, tras su salida de Alajuelense el pasado 23 de diciembre.

El futbolista quedó en condición de agente libre, lo que le permite negociar con cualquier equipo.

Salida de Alajuelense y rumores de mercado

La desvinculación de Campos se dio pocos días después de la obtención del título número 31 del club rojinegro. Tras su salida, algunos medios señalaron un eventual interés del Comunicaciones de Guatemala, mientras que otros mencionaron a equipos del campeonato nacional.

Alajuelense anunció la salida de Diego Campos el pasado 23 de diciembre. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La dirigencia brumosa responde

Este domingo 28 de diciembre, el periodista Kevin Jiménez aseguró que había negociaciones entre el club brumoso y el atacante.

Ante esto, se consultó a Leonardo Vargas, presidente del club blanquiazul, quien fue enfático al referirse al tema: “No, no. No sé de dónde saca esas cosas ese muchacho (Kevin Jiménez). Ni siquiera estamos trabajando”.

Futuro aún sin definir

Con estas declaraciones, el panorama del atacante continúa abierto. Antes de su llegada a Alajuelense en 2024, Campos acumuló experiencia internacional en la MLS, además de militar en el FK Jerv de Noruega y el Degerfors de Suecia, lo que amplía sus opciones en el mercado.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

