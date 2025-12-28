Deportes

¡Todo listo para la San Silvestre! Así será la tradicional carrera de fin de año

La tradicional Carrera San Silvestre reunirá a corredores en una competencia que marca el cierre del calendario atlético anual

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La Carrera San Silvestre se prepara para celebrar su edición número 25 con una jornada deportiva programada para el miércoles 31 de diciembre, a partir de las 7 a.m.

El evento tendrá como punto de salida la Tienda Runners, ubicada en Pavas, y contará con recorridos de 5 y 10,4 kilómetros.

Recorridos definidos para cada distancia

La ruta contempla el paso por la Embajada de Estados Unidos, el bulevar y el sector del Estadio Nacional, punto donde se desviarán los competidores de 5 kilómetros.

La Carrera San Silvestre es de las más esperadas del año.

Los participantes de la distancia mayor continuarán hacia la estatua de León Cortés, Torre Universal y otros sectores, para regresar al punto de inicio.

Entrega de kits para los corredores

La organización informó que la entrega del kit, que incluye camiseta y número de competencia, inició este domingo y continuará este lunes 29, en horario de 10 a.m., a 6 p.m.

La Carrera San Silvestre es una de las pruebas atléticas más tradicionales de la región y cada año convoca a atletas recreativos y experimentados.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

