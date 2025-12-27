Eventos

¡Desde los ₡3.000! Palmares confirma precios para las corridas de toros y entradas gratis para niños

Las corridas de toros de Palmares volverán a ser uno de los principales atractivos de las Fiestas de Palmares 2026

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Las corridas de toros forman parte esencial de las Fiestas de Palmares, que se realizarán del 15 al 26 de enero de 2026.

Para esta edición, la organización confirmó una estructura de precios variada que busca facilitar la asistencia de familias y grupos de amigos.

Horarios y tipos de localidades

Las funciones se desarrollarán en diferentes horarios, principalmente a las 3 p.m., 6 p.m. y 8 p.m. Las localidades se distribuirán entre Barrera, General, Palco y espacios especiales para niños y adultos mayores, quienes en algunas fechas podrán ingresar sin costo.

28/12/2023 Toros a la Tica, Palmares. Corrida de toros vespertina, cuya transmisión estuvo a cargo de Teletica Canal 7. Toros de monta y de cacho bravo (de corridas) de ganadería La Pinta fueron los encargados de ponerle la emoción dentro de la plaza. Pero además del ganado, montadores y toreros improvisados se llevaron las palmas de los espectadores que llenaron las gradas del redondel. Otra actividad que llamó mucho la atención y fue muy celebrada fue el Campeonato Nacional de Barrileras. Mario Guadamuz (de gorra azul), coordinador de los toreros improvisados, siempre está atento a todos los detalles, especialmente cuando alguno sale lesionado por alguna embestida.
Las corridas de toros son uno de los principales atractivos de las Fiestas de Palmares. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Precios de las corridas de toros

Las entradas tendrán precios que van desde los 3.000 colones en Barrera según el día, hasta los 15.000 colones en Palco. Se recomienda verificar con antelación el día específico de interés, ya que los costos pueden variar según la fecha, el horario y la localidad disponible.

Las fiestas incluyen además conciertos, pasacalles y actividades culturales, lo que convierte al evento en uno de los más visitados de la región.

