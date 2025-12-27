¡Desde los ₡3.000! Palmares confirma precios para las corridas de toros y entradas gratis para niños

Las corridas de toros forman parte esencial de las Fiestas de Palmares, que se realizarán del 15 al 26 de enero de 2026.

Para esta edición, la organización confirmó una estructura de precios variada que busca facilitar la asistencia de familias y grupos de amigos.

Horarios y tipos de localidades

Las funciones se desarrollarán en diferentes horarios, principalmente a las 3 p.m., 6 p.m. y 8 p.m. Las localidades se distribuirán entre Barrera, General, Palco y espacios especiales para niños y adultos mayores, quienes en algunas fechas podrán ingresar sin costo.

Las corridas de toros son uno de los principales atractivos de las Fiestas de Palmares. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Precios de las corridas de toros

Las entradas tendrán precios que van desde los 3.000 colones en Barrera según el día, hasta los 15.000 colones en Palco. Se recomienda verificar con antelación el día específico de interés, ya que los costos pueden variar según la fecha, el horario y la localidad disponible.

Las fiestas incluyen además conciertos, pasacalles y actividades culturales, lo que convierte al evento en uno de los más visitados de la región.